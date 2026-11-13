‘솔로지옥3’ 윤하정, 5성급 호텔서 플렉스

넷플릭스 '솔로지옥3' 출신 윤하정이 연말을 앞두고 화려한 근황을 공개했다.윤하정은 12일 자신의 인스타그램에 "하나둘 연말 분위기로 물들어가는 중"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 윤하정은 크리스마스 장식으로 화려하게 꾸며진 공간에서 포즈를 취하고 있다. 커다란 트리와 붉은색 리본, 반짝이는 조명이 어우러진 배경 속 윤하정의 세련된 비주얼이 시선을 사로잡는다.특히 윤하정은 풍성한 털 소재의 흰색 퍼 재킷을 착용해 고급스러운 분위기를 자아냈다. 목부터 상체까지 감싸는 풍성한 퍼 디자인이 우아함을 더했으며, 여기에 흰색 가방을 매치해 통일감 있는 스타일링을 완성했다.머리카락을 깔끔하게 뒤로 넘겨 묶은 윤하정은 작은 얼굴과 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다. 특유의 턱을 살짝 내린 표정 대신 은은한 미소를 지으며 청순하면서도 단아한 매력을 발산했다. 마치 크리스마스 화보를 연상케 하는 모습이다.한편 윤하정은 2023년 공개된 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3'에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr