방송인 유재석이 유영우의 배짱에 감탄했다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 유재석이 유영우의 배짱에 감탄했다./ 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

방송인 유재석이 유영우의 배짱에 감탄했다.오는 14일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' 합격자 18명이 한자리에 모여 1990년대 명곡으로 즉석 무대를 꾸민다.이날 현장에서는 방송 전 진행된 '다시 듣고 싶은 노래' 설문조사 결과가 공개된다. 1990년부터 1995년까지 사랑받은 노래 가운데 1위부터 5위까지 선정된 곡들이 소개되는 가운데, 정작 1위 곡이 발표되자 선뜻 마이크를 잡는 사람이 나타나지 않는다.이때 나선 인물이 바로 '가미디언(가수+코미디언)' 1호 유영우다. 유영우는 내로라하는 가수들 앞에서도 주눅 들지 않고 노래를 시작한다. 진지하게 가창력을 뽐내다가 중간중간 개인기까지 선보이며 무대를 자신의 것으로 만든다.예상치 못한 무대에 가수들도 놀라움을 감추지 못한다. 유재석은 "노래를 잘하기도 하지만, 저 깡이 대단하다"라며 유영우의 배짱에 감탄한다. 현장에서는 기립 박수까지 터져 나온다.특히 이소라의 반응이 눈길을 끈다. 유영우의 무대를 지켜보던 이소라는 신선한 충격을 받은 듯한 표정을 짓는다. 옆에 앉은 거미와 함께 가요제에 임하는 각오를 다시 다지는 모습도 포착된다.오랜만에 예능 나들이에 나선 이소라는 "여기 재밌다!"라고 외치며 현장 분위기를 즐긴다. 평소 무대 위에서 진지한 음악을 선보여온 그가 예측할 수 없는 참가자들의 무대에 어떤 반응을 보일지도 관심사다.오는 14일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr