배우 성훈이 오세영에게 거침없는 플러팅을 날리며 로맨틱 코미디 남자 주인공으로 돌아왔다. / 사진 제공: MBN 수목드라마 방송 캡처

배우 성훈이 오세영에게 거침없는 플러팅을 날리며 로맨틱 코미디 남자 주인공으로 돌아왔다. / 사진 제공: MBN 수목드라마 방송 캡처

배우 성훈이 오세영에게 거침없는 플러팅을 날리며 로맨틱 코미디 남자 주인공으로 돌아왔다.지난 11일과 12일 방송된 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 1, 2회에서는 완벽주의자 CEO 권도혁(성훈 분)과 비서 이은채(오세영 분)의 심상치 않은 관계가 그려졌다.권도혁은 천재 AI 아키텍트로, 아버지 권태웅(박정학 분)의 압박에 못 이겨 오예스엔터테인먼트 경영을 맡게 된 인물이다. 어린 시절 어머니에 대한 기억으로 불면증에 시달리는 한편, 회사에서는 문제를 일으킨 아티스트의 퇴출을 지시하는 등 냉정한 모습을 보였다.그러나 이은채와 마주할 때는 달랐다. 두 사람은 진료실에서 처음 만났다. 이은채는 권도혁의 외모를 보고 "강렬한 눈빛, 우아한 콧날, 섹시한 입술"이라며 감탄했지만, 곧 의사가 아니라는 사실을 들키고 말았다.이후 면접장에서 재회한 두 사람은 시작부터 신경전을 벌였다. 권도혁은 자신을 피해 도망치려는 이은채를 다시 불러들인 뒤 "야한 거 좋아하나?"라고 물었다. 이어 "괜찮아. 내가 좋아하니까"라고 능청스럽게 덧붙이며 이은채를 당황하게 했다.권도혁의 자신감은 여기서 끝나지 않았다. 그는 가짜 의사 행세를 한 이은채에게 사과를 받는 대신 3개월간 자신의 비서로 일하라는 조건을 내걸었다. 그러면서 "나한테 무조건 반할 테니까"라고 장담했다.막상 비서가 된 이은채에게는 까다로운 상사였다. 권도혁은 첫 출근부터 각종 요구 사항을 쏟아냈고, 이은채가 '인디아레드' 공연을 보러 가려 하자 갑작스럽게 퇴근을 금지했다. 공연장에서 이은채가 문태경(이정신 분)을 향해 웃는 모습을 보고 질투심을 드러내기도 했다. 심지어 이은채가 가져온 꽃다발을 쓰레기통에 버리며 불편한 심기를 감추지 못했다.두 사람 사이에는 예상치 못한 스킨십도 이어졌다. 비밀 연구실 앞에서 우연히 이은채를 품에 안은 권도혁은 처음으로 묘한 감정을 느꼈다. 이후 이은채를 집에 데려다주던 중 그의 아버지를 피해 차 안에 함께 몸을 숨기면서 거리가 더욱 가까워졌다.ㅡ특히 이은채가 다리에 쥐가 나자 권도혁은 그의 다리를 자신의 쪽으로 끌어당겨 직접 마사지해 줬다. 평소 까칠하고 냉정했던 모습과는 다른 행동이었다.성훈은 첫 방송부터 자신감 넘치는 대사와 능청스러운 표정으로 권도혁의 성격을 드러냈다. 까다로운 상사로 굴다가도 이은채에게 질투심을 느끼고, 예상치 못한 순간 다정한 모습을 보이는 등 인물의 변화를 표현했다.한편 '보스의 노골적 취향'은 매주 수요일과 목요일 오후 10시 20분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr