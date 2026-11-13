사진=KBS '더 시즌즈-성시경의 고막남친'

사진=KBS '더 시즌즈-성시경의 고막남친'

사진=KBS '더 시즌즈-성시경의 고막남친'

사진=KBS '더 시즌즈-성시경의 고막남친'

그룹 에이티즈와 슈퍼주니어 규현, 엑소 도경수, 가수 김필 등이 성시경을 만난다.13일 오후 10시 방송되는 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 규현, 도경수, 김필, 에이티즈가 출연해 근황을 전하고 무대를 선보인다.이날 에이티즈 산은 'BAD'(배드) 안무로 주목받은 뒤 달라진 일상을 공개한다. 그는 식당이나 엘리베이터에서도 가슴을 움직이는 안무를 보여달라는 요청을 받는다며 지금까지 약 600번은 춘 것 같다고 말한다.특정 멤버에게 관심이 쏠리는 상황에 대한 이야기도 나온다. 에이티즈 멤버들은 서로 질투하기보다 각자의 활동을 응원한다고 밝힌다. 하지만 대화 도중 멤버들의 장난이 이어지면서 산이 무릎을 꿇는 상황도 벌어진다.에이티즈는 신곡 'UP'(업) 무대도 선보인다. 이번 무대에는 댄서 24명이 참여해 멤버들과 함께 단체 퍼포먼스를 펼친다.데뷔 20주년을 맞은 규현은 약 6개월 만에 다시 프로그램을 찾는다. 그는 지난 출연 당시 2007년생인 투어스(TWS) 경민의 나이가 공개되자 관객들이 놀랐던 상황을 떠올린다. 자신도 데뷔 초 비슷한 반응을 경험했다는 규현은 세월의 흐름을 실감했다고 말한다.규현은 대표곡 '광화문에서'를 즉석에서 부르며 달라진 관객들의 반응도 이야기한다. 그는 "요즘은 제가 선창해야 따라 불러주시는 느낌"이라고 털어놓는다. 성시경에게 헤드스파 10회권을 선물받았다는 사실도 밝힌다. 두 사람은 머리숱 관리에 관해 이야기를 나눈다.도경수는 듀엣 코너 '두 사람'의 31번째 게스트로 등장한다. 그는 학창 시절 브라운아이드소울이나 2AM처럼 보컬 중심의 그룹에서 활동하고 싶었지만, 결국 엑소(EXO)로 데뷔하게 된 과정을 이야기한다.앞서 도경수는 프로그램에서 성시경의 '너의 모든 순간'을 불렀고, 해당 무대는 음원 발매로 이어졌다. 이번 방송에서는 성시경이 도경수의 'Popcorn'(팝콘)을 부른다. 이를 들은 도경수는 "선배님이 부르니 캐러멜 팝콘이 됐다"고 말한다. 두 사람은 크러쉬의 'Beautiful'(뷰티풀)을 함께 부르며, 도경수는 신곡 'Darling'(달링)의 라이브 무대도 처음 공개한다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 13일 오후 10시 KBS 2TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr