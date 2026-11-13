Mark / Upper Room

Mark / Upper Room

그룹 NCT 127과 NCT DREAM의 미국 코첼라 출연 소식이 전해진 가운데, 두 팀에서 활동했던 마크(Mark Lee)가 새 근황을 전했다.마크는 13일 어퍼룸(Upper Room) 공식 SNS를 통해 신곡 'Happiest'(해피스트)의 퍼포먼스 비디오를 공개했다. 이번 영상에는 오는 12월 12일 배우 지예은과 결혼을 앞둔 댄서 바타(Vata)가 퍼포먼스 디렉터로 참여했다. 바타가 이끄는 댄스 크루 위댐보이즈(WeDemBoyz)도 함께했다.영상은 'Happiest'라는 제목이 적힌 CD가 재생되면서 시작된다. 흰색 공간에 홀로 등장한 마크는 음악에 맞춰 춤을 추고, 이후 댄서들이 차례로 합류한다. 마크는 가볍게 리듬을 타는 동작부터 힘을 실은 안무까지 다양한 움직임을 보여준다.바타와 함께 춤추는 장면도 담겼다. 두 사람은 나란히 안무를 선보이고, 이어 다른 댄서들까지 합류해 단체 퍼포먼스를 펼친다. 카메라는 거울 앞에 선 마크의 모습과 공간을 이동하며 춤추는 댄서들을 여러 각도에서 비춘다.영상 마지막에는 마크와 댄서들이 들어 있는 스노우볼이 등장한다. 스노우볼 아래에는 마크가 오는 12월 4일 발매하는 새 스튜디오 앨범 'WINDMILL'(윈드밀)의 이름이 적혀 있다.지난 6일 발매된 'Happiest'는 익숙하게 생각해 온 행복이 진정한 행복인지 질문하는 얼터너티브 팝 R&B 곡이다. 마크가 작사와 작곡에 참여했으며, 자신이 생각하는 행복의 의미를 가사에 담았다.마크는 지난 4월 8일 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 종료하고 NCT 127, NCT DREAM 등 모든 NCT 활동을 마무리했다. 이후 어퍼룸을 설립해 솔로 활동을 이어가고 있다.마크가 몸담았던 NCT 127과 NCT DREAM은 내년 4월 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 '2027 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에 데뷔 이후 처음 출연한다. 두 팀은 4월 10일과 17일 각각 팀별 무대를 선보인 뒤 NCT라는 이름으로 합동 공연도 펼칠 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr