밴드 엑스디너리 히어로즈 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes)가 인천에서 사흘간 단독 콘서트를 개최한다.엑스디너리 히어로즈는 13일부터 15일까지 인천 인스파이어 아레나에서 단독 콘서트 'IMPULSE'(임펄스)를 연다. 지난 6월 서머 스페셜 콘서트 'The Xcape'(더 엑스케이프)에 이어 같은 공연장에서 두 번째로 개최하는 단독 공연이다.이번 콘서트에서는 지난달 발매한 미니앨범 'IMPULSE'의 수록곡 전곡을 라이브로 선보일 예정이다. 기존 공연에서 시도하지 않았던 무대 연출도 준비했다.멤버들은 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 "처음 해보는 무대 연출과 팬분들께서 보고 싶어 하시는 앨범 'IMPULSE' 신곡 무대들을 다 만나보실 수 있을 것"이라며 "기다려 주신 빌런즈분들께 힘이 되고 선물 같은 공연이 될 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.엑스디너리 히어로즈는 데뷔 이후 공연장 규모를 점차 넓혀왔다. 예스24 라이브홀을 시작으로 올림픽홀, 올림픽 핸드볼경기장, 잠실실내체육관 등에서 단독 공연을 열었다.해외 무대에도 꾸준히 올랐다. 미국 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'에 출연했으며, 영국 록 밴드 뮤즈(Muse)의 내한 공연에서는 오프닝 무대를 맡았다.한편 엑스디너리 히어로즈는 지난 10월 12일 미니앨범 'IMPULSE'를 발매했다. 욕망과 충동에서 비롯되는 감정을 다룬 앨범으로, 타이틀곡 'Obsessed with Youth'(업세스트 위드 유스)를 비롯한 여러 곡의 작업에 멤버들이 참여했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr