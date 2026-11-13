QWER / 사진=쓰리와이코프레이션, 라이엇게임즈 코리아

QWER / 사진=쓰리와이코프레이션, 라이엇게임즈 코리아

걸밴드 QWER(큐더블유이알)이 게임 'GTA 6' 홍보 영상에 출연한 데 이어 국내 게임 전시회 '지스타 2026'에도 참여한다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 오는 21일 부산 벡스코에서 열리는 '지스타 2026'의 구글플레이 부스를 찾는다. 멤버들은 이날 오후 2시 '전략적 팀 전투'(TFT)와 구글플레이가 함께 마련한 'TFT x Google Play' 더블업 매치에 참여해 직접 게임을 플레이할 예정이다. 지스타 2026은 오는 19일부터 22일까지 진행된다.앞서 쵸단과 마젠타는 지난 12일 플레이스테이션 코리아가 공개한 'Grand Theft Auto VI'(그랜드 테프트 오토 6, 이하 GTA 6) 출시 기념 캠페인 영상에 등장했다.영상에서 쵸단과 마젠타는 합주 연습을 하던 중 정체를 알 수 없는 빛을 발견한다. 이후 다른 출연진과 마찬가지로 빛을 따라 이동하는 모습이 담겼다. 이번 캠페인은 오는 19일 플레이스테이션 5(PS5)용으로 출시되는 'GTA 6'를 알리기 위해 제작됐다.QWER과 플레이스테이션 코리아의 협업은 이번이 처음이 아니다. 지난해 크리스마스에는 QWER의 '행복해져라'를 캐럴 버전으로 재해석한 뮤직비디오를 함께 선보였다.QWER은 그동안 'Discord'(디스코드), '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기' 등의 곡을 발표했으며 공연과 음악 페스티벌을 통해 활동해 왔다. 최근에는 게임 홍보 콘텐츠와 행사에도 참여하고 있다.한편 QWER은 두 번째 투어 'ROCKET LAUNCH!!'(로켓 론치)를 진행 중이다. 오는 17일에는 태국 방콕에서 공연을 펼칠 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr