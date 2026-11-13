클릭비 출신 김상혁이 유채련과의 데이트 도중 눈치 없는 행동으로 탁재훈에게 호통을 들었다./ 사진=텐아시아 DB

클릭비 출신 김상혁이 유채련과의 데이트 도중 눈치 없는 행동으로 탁재훈에게 호통을 들었다./ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

클릭비 출신 김상혁이 유채련과의 데이트 도중 눈치 없는 행동으로 탁재훈에게 호통을 들었다.13일 오후 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김상혁이 유채련을 클릭비 멤버 하일라, 노민혁에게 소개하는 모습이 그려진다.이날 김상혁은 유채련과 함께 멤버들을 만나 식사 자리를 갖는다. 화기애애한 분위기 속 김상혁이 잠시 화장실에 간 사이, 하일라와 노민혁은 유채련에게 김상혁의 평소 모습을 털어놓기 시작한다.두 사람은 "상혁이가 평소에도 채련 씨 이야기를 엄청 많이 했다"며 김상혁의 마음을 대신 전한다. 그러나 노민혁은 "사실 상혁이가 되게 까다로운데…"라며 뜻밖의 폭로를 시작한다. 이를 스튜디오에서 지켜보던 김상혁은 "대체 저런 소리는 왜 하는 거야!"라며 발끈한다.노민혁의 관심은 유채련의 친구들에게도 향한다. 그는 "상혁이 덕분에 채련 씨가 정말 궁금했다"고 말한 뒤 "채련 씨도 이렇게 미인인데, 대체 친구분들은 어떨까?"라며 소개팅을 향한 욕심을 드러낸다. 김상혁은 노민혁 역시 '신랑학교' 입학을 노리고 있다며 한숨을 내쉰다.이런 가운데 유채련은 "그런데 조금 걱정되는 게…"라며 김상혁과의 관계에서 느낀 고민을 조심스럽게 꺼낸다. 그동안 두 사람의 관계를 지켜봐 온 클릭비 멤버들이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.식사를 마친 김상혁과 유채련은 청계천으로 이동해 밤 산책을 즐긴다. 그러나 김상혁은 데이트 도중 눈치 없는 행동으로 분위기를 어색하게 만든다. 이를 본 탁재훈은 "야...이 자식아!"라고 호통치고, 송해나 역시 "채련 씨가 무안했겠다"며 안타까워한다.다행히 유채련이 재치 있게 상황을 수습하자 이승철은 "채련 씨가 김상혁보다 백만 배는 나은 사람이야"라고 칭찬한다.13일 오후 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr