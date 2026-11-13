이재룡은 2003년 음주운전으로 면허 취소 처분을 받았으며, 2019년에는 만취 상태로 볼링장 입간판을 부수는 재물손괴죄로 입건된 바 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 이재룡이 음주 측정 방해 등의 혐의로 기소된 가운데 첫 재판에 출석했다. 그는 사고 발생 사실을 인정하면서도 음주 측정을 방해하려는 의도는 없었다고 주장한 것으로 알려졌다.13일 서울중앙지법 형사10단독(이재욱 부장판사)은 도로교통법상 사고 후 미조치와 음주 측정 방해 혐의로 불구속 기소된 이재룡의 첫 공판을 진행했다. 당초 재판은 지난달 16일 열릴 예정이었지만 이재룡 측의 기일 변경 신청을 재판부가 받아들이면서 이날로 미뤄졌다.이재룡은 검은색 정장에 흰색 셔츠를 입고 마스크와 뿔테 안경을 착용한 채 법원에 출석했다고 복수의 매체가 보도했다. 보도에 따르면 그는 고개를 숙이고 양손을 바지 주머니에 넣은 채 이동했으며 취재진이 다가왔을 때도 손을 꺼내지 않았다.재판에서 이재룡 측은 사고 후 미조치 혐의를 인정했다. 그러나 "음주 측정을 곤란하게 할 목적은 없었다"며 이른바 '술타기' 의혹과 관련한 고의성은 부인했다.검찰과 이재룡 측은 각각 증인도 신청했다. 검찰은 사고 당시 출동했던 경찰관을, 이재룡 측은 사고 이후 술자리에 동석했던 인물을 증인으로 요청했다. 재판부는 내년 3월 24일 오후 4시 다음 공판을 열고 증인신문을 진행할 예정이다.앞서 이재룡은 지난 3월 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 들이받고 필요한 조치 없이 현장을 떠난 혐의로 재판에 넘겨졌다. 사고 약 3시간 뒤 지인의 집에서 경찰에 붙잡혔으며, 당시 측정된 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었던 것으로 알려졌다.사고 후 추가로 술을 마신 행적도 수사 대상이 됐다. 수사기관은 이재룡이 운전 당시 혈중알코올농도를 파악하기 어렵게 하는 이른바 '술타기 수법'을 사용한 것으로 보고 음주 측정 방해 혐의를 적용했다. 다만 이재룡 측은 이번 재판에서 이를 의도한 행동이 아니었다는 입장을 밝혔다.경찰은 당초 음주운전 혐의도 적용해 사건을 검찰에 송치했다. 그러나 검찰은 위드마크 공식으로 운전 당시 혈중알코올농도를 역산한 결과, 처벌 기준인 0.03% 이상이었다는 점을 입증하기 어렵다고 판단했다. 이에 음주운전 혐의는 불기소하고 사고 후 미조치와 음주 측정 방해 혐의로만 이재룡을 재판에 넘겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr