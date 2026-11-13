'거장항준'이 0%대 시청률까지 추락했다. / 사진=텐아시아DB

'거장항준'이 0%대 시청률까지 추락했다. / 사진제공=SBS

영화감독 장항준의 이름을 내건 토크 예능 프로그램 SBS '거장항준'이 끝내 시청률 0%대라는 굴욕을 안고 쓸쓸하게 퇴장한다.지난 12일 방송된 '거장항준' 5회는 전국 가구 기준 시청률 0.9%를 기록했다. 종영까지 단 1회만을 남겨둔 시점에서 자체 최저 시청률을 경신하며 0%대까지 주저앉았다.6부작으로 기획된 '거장항준'은 방송 초반부터 뚜렷한 반등을 만들어내지 못한 채 가파른 하락세를 걸었다. 지난 10월 15일 첫 방송에서 1.6%로 출발한 뒤 2회 1.7%로 소폭 상승하며 최고 시청률을 찍었으나, 3회 1.4%, 4회 1.0%로 매주 계단식 하락을 거듭했다. 결국 5회 만에 1%대 벽마저 무너지며 고전을 면치 못하고 있다.이날 5회 방송에서는 장항준, 송은이, 김풍이 배우 이민기, 곽선영, 허성태를 초대해 자전 영화 캐스팅 오디션을 진행하는 모습이 담겼다. 12년 만에 TV 예능에 출연한 이민기가 장항준에게 책을 건네며 '선 뇌물 후 인사' 전략을 펼치는가 하면, 허성태가 곽선영과의 키스신 비화를 털어놓고, 곽선영이 엘리베이터 추락 사고 당시의 침착했던 대처를 회상했다.그러나 배우들의 열연과 입담에도 시청률 반등에는 실패했다. 장항준 감독 특유의 유쾌한 화법과 화려한 게스트진을 앞세웠음에도 고정 시청층을 확보하지 못한 채 0%대 성적표를 받아 들게 됐다.6부작 중 단 한 회만을 남겨둔 '거장항준'이 최종회에서 유종의 미를 거둘 수 있을지, 아니면 0%대 시청률의 늪에서 벗어나지 못한 채 막을 내릴지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr