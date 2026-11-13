차예련과 주상욱은 2017년 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 차예련을 둘러싸고 학교폭력과 갑질 의혹이 잇따라 제기된 가운데, 그와 오랜 인연을 이어왔다는 지인이 미담을 전하며 공개적으로 응원에 나섰다.지난 11일 차예련의 SNS 게시물에는 그를 20년 가까이 알고 지냈다고 밝힌 미용실 원장 A씨의 댓글이 달렸다. A씨는 최근 차예련을 향한 의혹과 부정적인 반응에 안타까움을 나타내며 자신이 알고 있는 그의 평소 모습을 전했다.A씨는 "밑에 달린 댓글들이 참으로 안타깝다"고 운을 뗐다. 이어 "(차예련은) 제가 아는 어떤 배우보다 인정도 많고 열심히 살고 있다. 좋은 일에는 항상 솔선수범하고 스태프들과도 오랜 시간 좋은 인연을 잘 맺고 있는데 갑자기 인성 문제가 불거지다니"라고 적었다.차예련을 향한 신뢰도 드러냈다. A씨는 "단편적인 사건들로 그 사람의 인생에 돌을 던지는 건 너무나 가혹하다. 저는 지금의 차예련을 진심으로 응원한다"고 덧붙였다.차예련의 학교폭력 의혹은 지난달 28일 온라인 커뮤니티에 올라온 폭로 글에서 비롯됐다. 작성자는 중학교 시절 1985년생 여배우에게 폭행과 괴롭힘을 당했으며, 뺨을 맞아 고막이 손상됐다고 주장했다. 이후 일부 누리꾼들이 출생 연도와 학력 등을 근거로 차예련을 지목했지만 소속사 HB엔터테인먼트는 "사실무근"이라며 의혹을 부인했다.학교폭력 의혹에 이어 과거 골프장에서의 언행을 문제 삼는 주장도 나왔다. 지난 3일 유튜브 채널 '백은영의 골든타임'에서는 차예련의 골프 라운딩을 담당했다고 밝힌 전직 캐디의 제보가 소개됐다. 제보자는 2012~2013년 당시 차예련이 자신에게 반말을 했으며 방송 관계자와 통화할 때는 말투와 태도가 달라졌다고 주장했다. 다만 이는 제보자의 일방적인 주장으로 사실관계가 확인된 것은 아니다.관련 의혹이 잇따르자 소속사는 지난 4일 추가 입장을 발표했다. HB엔터테인먼트는 학교폭력 의혹을 다시 한번 부인했으며 허위사실 유포와 가족을 향한 인신공격 등에 대해서는 법적 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr