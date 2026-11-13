가수 웬디가 핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 웬디가 핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 5일부터 지난 11일까지 '핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 그룹 레드벨벳의 웬디다. 웬디는 오는 23일 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'(글림 아워)를 발매한다. 지난해 9월 발표한 'Cerulean Verge'(세룰리안 버지) 이후 약 1년 2개월 만의 솔로 컴백이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 비롯해 총 6곡이 수록된다. 웬디는 전곡 작사에 참여했으며, 이 중 3곡의 작곡에도 이름을 올렸다. 최근에는 흰색 날개를 활용한 콘셉트 사진을 공개해 화제를 모았다. 오는 22일에는 리스닝 세션을 열고 팬들에게 신곡을 먼저 들려줄 예정이다.2위에는 그룹 소녀시대의 유리가 이름을 올렸다. 유리는 지난 1일 방송된 SBS 예능 '카름스테이 - She go 가렴'에 출연해 김숙, 오마이걸 미미와 제주도 여행을 떠났다. 제주살이 3년 차인 유리는 현지 마을 곳곳을 누비며 소탈한 일상을 공개했다. 앞서 지난 8월 31일을 끝으로 19년간 몸담았던 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리했다. 다만 소녀시대 멤버로서의 활동은 계속 이어갈 예정이다. 같은 달 효연, 수영과 함께 유닛 '효리수'를 결성해 디지털 싱글 '스키비디'를 발표하는 등 가수와 예능을 오가며 활동하고 있다.3위는 그룹 하츠투하츠의 카르멘이 차지했다. 카르멘은 지난 9일 방송된 MBC '심야괴담회' 시즌6 스페셜에 멤버 지우, 유하와 함께 출연했다. 지난 3일과 10일에는 콘텐츠 'IDOL'S TABLE'에 출연하며 팬들과 만났다. 카르멘이 속한 하츠투하츠는 지난 6월 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'(레몬 탱)을 발매하며 활동을 이어갔다. 오는 22일과 23일에는 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 팬미팅을 개최할 예정이며, 28일에는 유니버설 스튜디오 재팬에서 열리는 겨울 스페셜 라이브 무대에도 오를 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 여자 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 여자 트로트 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr