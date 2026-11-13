그룹 엑소-카이세훈(EXO-KASE)의 팬콘 투어 'SILENT CITY' 포스터. / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엑소(EXO)의 카이와 세훈이 결성한 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 첫 팬콘 투어를 개최한다.13일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 엑소-카이세훈은 내년 1월부터 팬콘 투어 'SILENT CITY'(사일런트 시티)를 열고 아시아 8개 지역에서 팬들과 만난다.투어는 내년 1월 9일과 10일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 시작된다. 이후 쿠알라룸푸르, 마카오, 자카르타, 도쿄, 방콕, 타이베이, 마닐라 등 아시아 7개 도시로 이어진다.이번 공연은 두 사람이 엑소의 유닛으로 선보이는 첫 투어다. 카이와 세훈은 각자의 퍼포먼스와 춤을 중심으로 무대를 구성할 예정이다.서울 공연 티켓은 멜론티켓에서 예매할 수 있다. 엑소 공식 팬클럽 엑소엘(EXO-L) 회원을 대상으로 오는 23일 국내 선예매, 24일 글로벌 선예매가 진행된다. 일반 예매는 25일 시작된다.엑소-카이세훈은 1994년생 동갑내기 카이와 세훈으로 구성된 2인조 유닛이다. 두 사람은 엑소 활동을 통해 오랫동안 호흡을 맞춰왔으며, 이번 유닛 결성을 통해 처음으로 별도의 앨범과 투어를 선보인다.한편 엑소-카이세훈은 투어에 앞서 오는 12월 1일 첫 번째 미니앨범 'Waking Up The City'(웨이킹 업 더 시티)를 발매한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr