배우 문가영이 미국에서의 일상을 공유했다. / 사진=문가영 SNS

배우 문가영이 미국에서의 일상을 공유했다. / 사진=문가영 SNS

배우 문가영이 얼굴 변화 의혹을 지우는 털털한 근황을 전했다.문가영은 13일 자신의 인스타그램에 다섯 개의 느낌표와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 문가영이 미국을 찾은 모습. 바라보고 있는 대형 전광판에는 자신의 얼굴이 나오고 있어 눈길을 끌었다.문가영은 여섯 번째 사진에서 또렷한 이목구비를 보여줬다. 포크가 없자 입으로 조각 케이크를 베어 먹는 털털한 면모를 보였다.앞서 문가영은 지난달 열린 시상식에서 평소와 사뭇 다른 스타일링과 메이크업으로 끌었다. 한층 크고 또렷해 보이는 눈매와 깻잎 머리로 색다른 분위기를 연출했다. 문가영의 이같은 변신에 일각에서는 "얼굴이 달라졌다"라는 반응이 나오기도 했다.한편 문가영은 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 허수아 역으로 출연한다. 일제강점기를 배경으로 한 작품을 통해 또 다른 연기 변신에 나설 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr