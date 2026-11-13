'나는 솔로' 28기 옥순과 영호는 방송에서 인연을 맺은 뒤 결혼했다. / 사진=옥순 SNS

'나는 솔로' 28기 돌싱 특집 출연자 옥순이 둘째 딸의 출산을 앞두고 근황을 전했다.옥순은 12일 자신의 SNS에 "다음 주에 출산해요"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 출산까지 일주일가량 남은 그는 곧 두 아이의 엄마가 된다는 소식을 알렸다.옥순은 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 28기에 출연했다. 당시 그는 이혼 후 딸을 홀로 키우고 있다고 밝힌 바 있다.방송에서 출연자 영호와 인연을 맺은 옥순은 종영 후 실제 연인으로 발전해 재혼했다. 이후 지난 6월 둘째 임신 소식을 전했으며 태어날 아이 역시 딸이라고 밝혔다.한편 같은 기수 출연자인 정숙과 상철도 방송을 통해 만나 연인으로 발전한 뒤 재혼했다. 두 사람은 최근 아들을 출산했다는 소식을 전하며 축하받았다.이로써 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에서 탄생한 두 부부가 연이어 출산 소식을 알리게 됐다. 정숙과 상철이 먼저 아들을 품에 안은 데 이어 옥순과 영호도 둘째 딸과의 만남을 앞두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr