배우 박성웅이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 박성웅이 17살 아들과의 각별한 부자 관계를 공개했다. / 사진제공=KBS2

배우 박성웅이 17살 아들과의 각별한 부자 관계를 공개했다. 강렬한 이미지와 달리 다정한 아버지의 면모를 보여온 그는 아들이 여전히 입에 뽀뽀를 한다고 밝혀 눈길을 끌었다.지난 12일 방송된 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 박성웅이 '이연복덕방'의 세 번째 의뢰인으로 출연했다. 앞서 남궁민과 하석진이 찾았던 '이연복덕방'에는 이연복 셰프와 김원훈, 그룹 ITZY 채령이 함께했다.박성웅이 등장하자 세 사람은 일제히 90도로 인사하며 긴장한 모습을 보였다. 박성웅은 "오늘 요리 잘하시면 살려는 드릴게"라며 영화 '신세계' 속 자신의 대사를 활용해 분위기를 풀었다. 박성웅은 소울푸드로 짜장면을 꼽았다. 이에 이연복은 짜장라면을 활용한 간단한 요리법을 선보였고, 박성웅은 "이건 진짜 짜장면"이라며 만족감을 나타냈다. 이어 채령도 자신만의 짜장라면 레시피를 소개했지만, 박성웅의 솔직한 맛 평가가 이어지면서 웃음을 안겼다.박성웅과 채령은 이연복에게 칠리새우 만드는 법을 배웠다. 박성웅은 요리 과정에서도 특유의 진지한 태도로 임했다. 특히 이날 배운 음식을 17살 아들에게 만들어주고 싶다며 직접 레시피를 적어갔다. 방송 이후에는 집에서 요리한 인증 사진까지 공개했다.아들을 향한 애정도 전했다. 박성웅은 "17살 아들이 아직도 내 입에 뽀뽀한다"며 남다른 부자 관계를 언급했다. 이어 "가끔 17살 아들에게서 이중구(영화 '신세계'에서 박성웅이 맡은 캐릭터) 얼굴이 보인다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 아내인 배우 신은정과의 연애 시절도 회상했다. 박성웅은 과거 신은정에게 "너 내 거 할래?"라고 고백했던 일화를 전했다. 또한 4만 5000명의 관객 앞에서 열애 사실을 공개했던 당시의 이야기도 들려줬다.박성웅은 채령의 요청으로 생애 첫 아이돌 챌린지에도 도전했다. 처음에는 "내가?"라며 당황했지만, 이내 안무를 하나씩 익히며 적극적으로 참여했다. 한편 박성웅은 오는 14일 첫 방송되는 대하드라마 '문무'에서 김유신 역을 맡는다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr