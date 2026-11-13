그룹 아일릿 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본 대표 연말 음악 프로그램 'NHK 홍백가합전'에 3년 연속 출연한다. 올해 출연진 가운데 K팝 아티스트는 아일릿이 유일하다.13일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿은 오는 12월 31일 방송되는 '제77회 NHK 홍백가합전' 출연 명단에 이름을 올렸다.아일릿은 데뷔 첫해인 2024년부터 올해까지 3년 연속 이 프로그램에 출연하게 됐다. K팝 그룹 가운데 '홍백가합전'에 3년 연속 초청된 팀은 아일릿을 포함해 세 팀뿐이다.'홍백가합전'은 매년 마지막 날 방송되는 NHK의 연말 음악 프로그램이다. 일본에서 활동하는 가수들이 한 해를 마무리하는 무대로, 현지 인지도를 가늠할 수 있는 주요 방송 중 하나로 꼽힌다.아일릿은 공식 SNS를 통해 "글릿(GLLIT) 여러분의 응원 덕분에 또 한 번 좋은 기회를 얻게 됐다"며 "늘 응원해 주시는 팬분들에게 감사의 마음을 담아 멋진 무대를 선사하겠다"고 소감을 밝혔다.아일릿은 '홍백가합전'에 앞서 오는 28일 NTV '베스트 아티스트', 12월 2일 후지TV '2026 FNS 가요제'에도 출연한다.특히 '베스트 아티스트'에서는 멤버 민주가 일본 그룹 스노우 맨(Snow Man)의 라울(Raul)과 듀엣 무대를 선보인다. 두 사람은 도쿄 디즈니씨를 배경으로 디즈니 애니메이션 '라푼젤'의 OST 'I See the Light'를 부를 예정이다.일본 음원 차트에서도 성적을 내고 있다. 지난 11일 자 애플뮤직 일본 톱 100 차트에서 '체포하겠어'는 6위, 'It's Me'는 10위를 기록했다. 'I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA)'도 71위에 올랐다.한편 아일릿은 현재 미니 5집 'BREAK EVEN'의 타이틀곡 '체포하겠어'로 활동 중이다. 오는 15일에는 '2026 멜론 뮤직 어워드'에 참석한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr