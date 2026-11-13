배우 김승우가 지인의 현금 2200만 원을 가져간 혐의로 피소되면서 양측의 진실 공방이 가열되고 있다. /사진=텐아시아DB

배우 김승우가 지인의 현금 2200만 원을 가져간 혐의로 피소되면서 양측의 진실 공방이 가열되고 있다. 사건이 발생한 지 무려 5년 만에 형사고소가 이뤄진 가운데, 돈을 가져간 경위와 반환 여부 등을 두고 양측의 주장이 팽팽하게 맞서고 있다.이번 사건은 지난 7월 지인 A씨가 김승우를 절도 혐의로 서울 강남경찰서에 고소하면서 시작됐다. A씨가 문제 삼은 시점은 2021년 10월이다. 당시 A씨는 서울 강남구 청담동의 한 유흥주점에서 김승우를 비롯한 드라마 관계자들과 술자리를 가졌고, 자신이 잠시 자리를 비운 사이 김승우가 가방 속 지갑에 있던 현금 2200만 원을 몰래 꺼내 갔다고 주장했다.가장 먼저 눈길을 끄는 대목은 고소 시점이다. 사건이 벌어진 2021년 10월로부터 약 4년 9개월, 해수로는 5년이나 지난 시점에 뒤늦게 고소장이 접수됐기 때문이다.이와 관련해 김승우 측은 사건 이후에도 두 사람이 형제처럼 가깝게 지냈으며, A씨가 수감됐을 당시 김승우가 A씨 가족에게 매달 생활비를 지원할 정도로 각별한 관계를 유지했다고 밝혔다. 그러면서 "어떠한 이유인지 모르지만 제보자가 실체적 진실에 부합하지 않는 주장을 하며 형사고소까지 하고 있다"고 의아함을 표했다.양측이 다투는 핵심 쟁점은 크게 세 가지로 압축된다. 첫째는 '고의성 여부'다. 현금 2200만 원을 가져간 행위 자체는 양측 모두 인정하고 있지만, 그 성격을 두고 해석이 갈린다. A씨는 자리를 비운 틈을 타 몰래 돈을 꺼내 간 명백한 절도라고 주장하는 반면, 김승우 측은 친분 있는 지인들과의 술자리에서 동석자들이 모두 지켜보는 가운데 벌어진 '장난스러운 행위'였을 뿐 불법 취득 의사는 전혀 없었다고 맞서고 있다.둘째는 '반환 여부와 돈의 성격'이다. 김승우 측은 몇 시간 뒤 다시 만나 돌려주려 했으나 다음 날 만나지 못해 계좌이체를 통해 즉시 금원을 반환했으며, 이후 해당 금액보다 더 많은 돈을 돌려줬다고 해명했다. 이에 대해 A씨는 김승우가 입금한 3000만 원은 절취한 돈의 반환이 아니라, 자신이 김승우 측에 투자한 3억 원에 대해 약정된 10% 수익금이라고 반박했다. 개인적으로 빌려주고 투자한 정산금일 뿐 훔친 돈을 갚은 것이 아니라는 주장이다.셋째는 '사건 이후 관계와 제보 배경'이다. 김승우 측은 사건 직후 계좌이체 내역을 수사기관에 의견서와 함께 제출했으며, 이후 수년간 이어진 금전적 지원과 친분 관계가 혐의 없음을 뒷받침한다고 보고 있다. 반면 A씨는 당시 현장에 있던 종업원들의 목격담까지 언급하며 범죄 혐의를 굽히지 않고 있다.결국 이번 사건의 향방은 2021년 당시 계좌이체 내역의 정확한 명목과 사건 이후 양측이 주고받은 금전 거래의 성격을 수사기관이 어떻게 판단하느냐에 따라 갈릴 것으로 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr