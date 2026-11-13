배우 이세창이 급성 맹장염으로 긴급 수술을 받았다. / 사진=이세창 SNS

배우 이세창이 급성 맹장염으로 긴급 수술을 받았다. / 사진=이세창 SNS

배우 이세창이 새벽 시간 구급차를 타고 긴급 수술을 받은 사실이 알려졌다.이세창은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "불시에 다가오는, 하필 집에 혼자일 때. 죽다가 살았네"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이세창이 환자복을 착용한 채 병상에 누워있는 모습. 그는 "새벽에 배가 끊어지는 듯한 통증에 처음으로 119를 불렀다"며 자진 신고 사실을 알렸다.이어 그는 "통증 강도는 10이었다"며 "아파도 이렇게 아플 수가 없다"고 당시를 떠올렸다. 그러면서 "수술은 긴급으로 이뤄졌고 급성 맹장염이었다"고 밝혔다.함께 공개한 영상들에서는 이세창이 응급 촬영실을 지나는가 하면 중앙 수술실로 들어가는 장면까지 담겼다.앞서 이세창은 지난 7월 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서 자신의 건강 상태를 공유한 바 있다. 당시 그는 위내시경 검사를 받으며 과거 자극적인 음식을 즐겨 먹었던 식습관을 돌아봤다. 특히 전년도 위내시경 검사 당시 위가 온통 피범벅이었다고 밝히기도 했다. 다만, 당시 위 건강 문제와 이번 급성 맹장염 사이에 의학적 연관성은 확인되지 않았다.한편 이세창은 1970년생으로 올해 57세다. 1993년 MBC 특채 탤런트로 데뷔해 '야인시대', '옥중화', '도둑놈 도둑님' 등 다양한 작품에 출연했다. 2017년에는 13세 연하의 배우 정하나와 재혼해 2005년생 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr