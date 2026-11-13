배우 유연석이 '라이어'에서 서현진의 멱살을 잡았다. 서현진이 유연석의 실체를 밝히기 위해 나선 가운데 두 사람의 갈등이 격해지고 있다.
13일 방송되는 MBC 드라마 '라이어' 5회에는 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)이 민준호의 집 앞에서 대치한다. 앞서 민준호와 강지선은 첫 데이트 이후 그날 밤 벌어진 일을 두고 서로 다른 주장을 펼쳤다. 이후 거짓말탐지기 조사에서 예상과 다른 결과가 나왔고, 민준호 아내의 사망 이유와 과거 강지선이 연루됐던 사건 등이 드러나면서 두 사람을 둘러싼 의혹이 커졌다. 특히 민준호가 감춰왔던 또 다른 모습이 밝혀지며 강지선의 주장에도 관심이 쏠렸다.
공개된 사진에서 민준호는 자신의 집을 찾아온 강지선을 차가운 표정으로 바라보고 있다. 강지선은 문 앞에 선 채 겁에 질린 듯한 모습을 보인다. 앞서 민준호 몰래 그의 집에 침입했던 강지선이 다시 찾아온 이유는 아직 밝혀지지 않았다.
또 다른 사진에서는 민준호가 강지선의 멱살을 잡고 있다. 강지선은 '꽃뱀'이라는 낙인이 찍혀 직업까지 잃었지만, 민준호의 실체를 밝히겠다는 뜻을 굽히지 않은 상황이다. 두 사람이 직접 충돌하는 모습이 공개되면서 강지선에게 무슨 일이 벌어진 것인지 관심이 모인다.
'라이어'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
13일 방송되는 MBC 드라마 '라이어' 5회에는 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)이 민준호의 집 앞에서 대치한다. 앞서 민준호와 강지선은 첫 데이트 이후 그날 밤 벌어진 일을 두고 서로 다른 주장을 펼쳤다. 이후 거짓말탐지기 조사에서 예상과 다른 결과가 나왔고, 민준호 아내의 사망 이유와 과거 강지선이 연루됐던 사건 등이 드러나면서 두 사람을 둘러싼 의혹이 커졌다. 특히 민준호가 감춰왔던 또 다른 모습이 밝혀지며 강지선의 주장에도 관심이 쏠렸다.
공개된 사진에서 민준호는 자신의 집을 찾아온 강지선을 차가운 표정으로 바라보고 있다. 강지선은 문 앞에 선 채 겁에 질린 듯한 모습을 보인다. 앞서 민준호 몰래 그의 집에 침입했던 강지선이 다시 찾아온 이유는 아직 밝혀지지 않았다.
또 다른 사진에서는 민준호가 강지선의 멱살을 잡고 있다. 강지선은 '꽃뱀'이라는 낙인이 찍혀 직업까지 잃었지만, 민준호의 실체를 밝히겠다는 뜻을 굽히지 않은 상황이다. 두 사람이 직접 충돌하는 모습이 공개되면서 강지선에게 무슨 일이 벌어진 것인지 관심이 모인다.
'라이어'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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