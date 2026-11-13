서현진과 유연석이 대치한다. / 사진제공=MBC '라이어'

서현진과 유연석이 대치한다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 유연석이 '라이어'에서 서현진의 멱살을 잡았다. 서현진이 유연석의 실체를 밝히기 위해 나선 가운데 두 사람의 갈등이 격해지고 있다.13일 방송되는 MBC 드라마 '라이어' 5회에는 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)이 민준호의 집 앞에서 대치한다.앞서 민준호와 강지선은 첫 데이트 이후 그날 밤 벌어진 일을 두고 서로 다른 주장을 펼쳤다. 이후 거짓말탐지기 조사에서 예상과 다른 결과가 나왔고, 민준호 아내의 사망 이유와 과거 강지선이 연루됐던 사건 등이 드러나면서 두 사람을 둘러싼 의혹이 커졌다. 특히 민준호가 감춰왔던 또 다른 모습이 밝혀지며 강지선의 주장에도 관심이 쏠렸다.공개된 사진에서 민준호는 자신의 집을 찾아온 강지선을 차가운 표정으로 바라보고 있다. 강지선은 문 앞에 선 채 겁에 질린 듯한 모습을 보인다. 앞서 민준호 몰래 그의 집에 침입했던 강지선이 다시 찾아온 이유는 아직 밝혀지지 않았다.또 다른 사진에서는 민준호가 강지선의 멱살을 잡고 있다. 강지선은 '꽃뱀'이라는 낙인이 찍혀 직업까지 잃었지만, 민준호의 실체를 밝히겠다는 뜻을 굽히지 않은 상황이다. 두 사람이 직접 충돌하는 모습이 공개되면서 강지선에게 무슨 일이 벌어진 것인지 관심이 모인다.'라이어'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr