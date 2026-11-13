'재혼 황후'

배우 차주완이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 주지훈과 신민아의 성대모사를 선보이며 짧지만 강렬한 존재감을 보였다.차주완은 지난 11일 공개된 '재혼 황후' 6회에서 황제 소비에슈(주지훈 분)의 전령으로 등장했다. 극 중 소비에슈와 황후 나비에(신민아 분) 사이에서 메시지를 전달하는 역할을 맡아 능청스러운 연기로 극에 재미를 더했다.이날 차주완은 나비에를 찾아가 생일을 별궁에서 함께 보내고 싶다는 소비에슈의 뜻을 전했다. 특히 단순히 황제의 말을 전달하는 데 그치지 않고 주지훈의 목소리와 말투는 물론 손짓과 입꼬리까지 흉내 내며 웃음을 안겼다. 황제의 말을 모두 전한 뒤에는 언제 그랬냐는 듯 공손한 자세로 돌아가 반전 매력을 뽐냈다.신민아의 말투까지 완벽하게 재현했다. 나비에가 황제의 제안을 받아들이자 차주완은 소비에슈에게 돌아가 황후 특유의 우아한 표정과 말투를 그대로 따라 했다. 황제와 황후의 특징을 능청스럽게 표현하는 모습은 극의 분위기를 한층 유쾌하게 만들었다.그러나 두 사람의 관계가 다시 가까워지는 순간에는 예상치 못한 소식을 전하며 긴장감을 높였다. 별궁에서 나비에와 소비에슈가 화해의 분위기를 이어가던 중 라스타(이세영 분)의 건강이 악화됐다는 소식을 전달한 것. 소비에슈는 처음에는 전령을 돌려보냈지만, 이후 라스타가 위독하다는 보고를 다시 받자 결국 나비에를 남겨두고 떠났다.이 과정에서 차주완은 황제와 황후의 화해를 돕는 인물에서 두 사람 사이의 갈등을 더욱 부각하는 인물로 역할을 달리했다. 코믹한 장면에서는 과장된 표정과 재치 있는 말투로 웃음을 유발했고, 긴박한 상황에서는 진지한 태도로 분위기를 전환했다.특히 주지훈과 신민아의 특징을 세밀하게 포착한 성대모사는 짧은 등장에도 차주완의 존재감을 각인시키기에 충분했다. 신예 배우임에도 자연스러운 표정 연기와 능청스러운 캐릭터 소화력으로 시청자들에게 눈도장을 찍었다.한편 '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개되며, 총 10부작으로 구성됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr