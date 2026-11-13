MBC '신인감독 김연경2'

배구선수 출신 김연경이 감독 데뷔 2년 차에 22년 경력의 베테랑 지도자와 맞대결을 펼친다.오는 15일 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 6회에서는 김연경 감독이 이끄는 '필승 원더독스'(이하 원더독스)가 여자배구 실업팀 포항시체육회를 상대로 시즌2 세 번째 경기에 나선다.앞서 원더독스는 프로팀 흥국생명 핑크스파이더스와의 경기에서 풀세트 접전 끝에 역전승을 거뒀다. 김연경 감독의 치밀한 경기 운영과 선수들의 끈질긴 집중력이 만들어낸 결과였다. 시즌2에서 2연승을 달리며 상승세를 탄 원더독스는 이번에도 승리 행진을 이어가겠다는 각오다.세 번째 상대인 포항시체육회는 실업배구 무대에서 막강한 전력을 자랑하는 팀이다. 실업팀을 상대로 무패 우승을 차지한 데 이어 프로팀까지 제압한 경험을 갖췄다. 탄탄한 조직력과 쉽게 물러서지 않는 경기 운영이 강점으로 꼽힌다.특히 포항시체육회를 이끄는 김윤혜 감독은 지도자 경력만 22년에 달하는 베테랑이다. 창단 당시부터 선수들과 호흡을 맞춰온 그는 오랜 시간 다져온 팀워크를 바탕으로 끈질긴 배구를 구사해왔다. 감독 2년 차인 김연경과는 무려 20년의 지도자 경력 차이가 나는 셈이다.김윤혜 감독은 원더독스와의 경기를 앞두고 "팀의 강점은 쉽게 물러서지 않는 집요함과 5세트 끝까지 상대를 물고 늘어지는 끈질긴 근성"이라며 자신감을 보였다.이번 경기는 지도자 경력 2년 차와 22년 차의 자존심 대결이라는 점에서도 관심을 모은다. 세계적인 배구선수로 활약한 뒤 감독으로 새로운 도전에 나선 김연경이 풍부한 지도 경험을 지닌 김윤혜 감독을 상대로 어떤 전략을 펼칠지가 관전 요소다.특히 상대의 끈질긴 수비와 조직력을 공략하기 위해 김연경 감독이 어떤 전술적 변화를 시도할지도 주목된다. 선수 시절 수많은 국제무대에서 쌓은 경험을 지도력으로 발휘하고 있는 김연경이 베테랑 감독과의 지략 대결에서도 승리를 거둘 수 있을지 관심이 쏠린다.한편, MBC '신인감독 김연경2' 6회는 오는 15일 오후 9시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr