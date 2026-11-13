'12월 재혼' 서인영, 남자친구 오래 만난 이유 알고 보니…"늘 해보고 얘기하라고" ('유행꼰대')

가수 서인영이 '서인영의 유행꼰대'에서 불안감으로 힘들었던 지난 시간을 떠올렸다. 약 8년간 외부 활동을 줄이고 지냈던 그는 현재 남자친구에게 안정감을 느낀다고 밝혔다.지난 12일 방송된 티캐스트 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대' 7회에는 방송인 정형돈이 일일 수강생으로 출연했다. 서인영과 정형돈, 미미미누는 현대인들이 겪는 불안과 이를 해소하는 방법에 관해 이야기를 나눴다.먼저 각자 겪고 있는 공포증을 공개했다. 서인영은 "고소공포증이 있다. 구두 빼고 못 올라간다"고 말했다. 정형돈 역시 "불안의 선두주자 아니겠습니까? 고소공포증은 기본"이라며 자신의 경험을 언급했다.이어 세 사람은 연애할 때 나타나는 애착 유형에 대해 대화를 이어갔다. 썸을 타는 상대에게 3시간 동안 답장이 오지 않는 상황이 제시되자 서인영은 상대방이 메시지를 읽고도 답하지 않는다면 차단하겠다고 밝혔다. 그는 "차단을 안 하면 집착할 것 같아"라고 이유를 설명했다.안정형 애착 유형의 대표적인 인물로 이상순이 언급되기도 했다. 서인영은 "인내를 갖고 잘 기다려주는 것 같다"고 평가했다. 반면 정형돈은 불편한 대화를 피하려는 회피형일 가능성도 있다고 주장했다. 이에 서인영은 "샘내는 거 아니야?"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.자신에게 가장 큰 안정감을 주는 사람을 묻자 서인영은 현재 남자친구를 꼽았다. 그는 "지금 남자친구가 그래서 오래 만나게 된 것 같아요"라며 평소 남자친구가 "넌 할 수 있어", "해보고 얘기해" 등의 말로 자신을 응원한다고 밝혔다. 정형돈은 고정 프로그램을 편성해 주는 방송국 PD들이 안정감을 준다며 시즌제 프로그램에 대한 부담을 털어놨다.연애 중 갈등을 해결하는 방식에서도 두 사람의 의견이 엇갈렸다. 서인영은 가장 싫어하는 연애 상대의 유형으로 회피형을 꼽았다. 그는 남자들이 다툼을 피하려고 "싸울까 봐 그랬다"고 말하는 것을 이해하기 어렵다며 사과가 먼저라고 강조했다.정형돈은 "잘못한 게 없는데 왜 미안하다고 해야 하냐"고 반박했다. 그러자 서인영은 "그냥 해주면 안 돼?"라고 되물었다. 결국 정형돈은 "인영씨 말이 맞다. 살다 보니 그냥 숨 쉬는 것 자체가 미안할 때도 있다"며 "와이프 눈에 띄어서 미안한 것도 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.불안을 해소하는 다양한 방법도 소개됐다. 화장실에서 혼자 휴식을 취하는 '화캉스'가 등장하자 정형돈은 "화장실은 나만의 공간"이라며 그곳에서 숏폼 영상을 시청한다고 밝혔다.손가락을 깨무는 로봇 인형과 키캡, 왁뿌볼, 피지 뽑기 등 스트레스를 줄이기 위한 물건과 활동도 소개됐다. 일본에서 미남이 눈물을 닦아주는 서비스가 등장하자 서인영은 "저기 가봐야겠어. 나 갈래"라며 관심을 보였다. 정형돈은 가끔 감동적인 영상을 찾아보며 눈물을 흘린다고 말했다. 러시아의 성인용 요람 체험도 소개됐다.이 밖에도 전화 통화에 불안을 느끼는 '콜포비아', 휴대전화가 없을 때 불안해지는 '노모포비아' 등에 관해 이야기를 나눴다. 휴대전화 배터리를 관리하는 방식부터 외출복을 입고 침대에 눕는 문제까지 두 사람의 생활 습관도 비교했다.공중화장실에서 변기 뚜껑이 닫혀 있을 때 어떻게 행동하는지에 대한 질문에는 서로 다른 답변이 나왔다. 서인영은 "열어보지 않고 일단 물부터 내린다"고 했고, 정형돈은 "일일이 확인해 봤다. 아무것도 없을 때 짜릿함이 있다"고 말했다.서인영은 자신 역시 오랜 시간 불안으로 어려움을 겪었다고 고백했다. 정형돈이 잠을 자는 것이 자신에게 가장 좋은 방법이었다고 말하자 서인영은 "거의 8년을 잤다. 땅굴 파고 들어갔는데, 그런 시간이 있어서 지금은 얼굴을 보일 수 있는 상태가 된 것 같다"고 털어놨다.정형돈은 불안을 느끼는 사람들에게 자신만의 해소법을 찾는 것이 중요하다고 조언했다. 그는 "남들이 봤을 때 이상하다고 해서 멈출 필요는 없다. 스스로 이겨내려고 하는 중이라는 시선을 가져주면 좋겠다"며 "불안, 충분히 같이 갈 수 있다. 무서운 놈 아니다"라고 덧붙였다.'서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 오후 9시 E채널에서 방송된다. 웨이브, 왓챠, U+tv 모바일 등 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.서인영은 오는 12월 26일 재혼을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr