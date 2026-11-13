배우 신민아가 두 남자의 칼부림을 막아서는 카리스마로 황후의 존재감을 드러냈다. / 사진제공='재혼 황후' 영상 캡처

배우 신민아가 두 남자의 칼부림을 막아서는 카리스마로 황후의 존재감을 드러냈다. / 사진제공='재혼 황후' 영상 캡처

배우 신민아가 두 남자의 칼부림을 막아서는 카리스마로 황후의 존재감을 드러냈다. / 사진제공='재혼 황후' 영상 캡처

배우 신민아가 두 남자의 칼부림을 막아서는 카리스마로 황후의 존재감을 드러냈다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 신민아는 동대제국의 황후 나비에 역을 맡아 극을 이끌고 있다. 황후의 권위를 지키면서도 백성의 안위를 먼저 생각하는 인물로, 소비에슈와 하인리 사이에서 벌어지는 갈등의 중심에 서 있다.지난 11일 공개된 회차에서는 나비에가 소비에슈와 하인리의 대립을 직접 중재하는 모습이 그려졌다. 두 사람이 진검을 겨누며 맞서자 나비에는 칼날을 제압하고 "두 분 중 누구라도 죽는다면 전쟁이 일어납니다. 그 피해는 백성들에게 돌아가겠죠!"라고 일갈했다. 두 남자의 자존심 싸움이 자칫 국가 간 전쟁으로 번질 수 있는 상황에서 황후로서의 책임을 앞세운 것이다.서즈 공주를 대하는 모습에서는 또 다른 면모가 드러났다. 나비에는 "동대제국은 서즈 공주의 왕위 계승을 전적으로 지지할 겁니다"라며 힘을 실어줬다. 하인리와 주고받은 편지를 빼돌린 시녀에게도 무작정 벌을 내리기보다 그가 처한 사정을 먼저 살폈다.신년회 폐회식에서 보여준 연설 역시 눈길을 끌었다. 나비에는 "굶는 이에게 양식을, 배우려는 이에게 지식을, 헐벗은 이에게 따뜻한 옷을 입혀야 하는 성스러운 싸움에 나서야 합니다. 이 두 손에 칼과 창과 방패가 아닌, 따뜻한 손길이 필요할 때라는 겁니다"라고 강조했다.신민아는 감정을 크게 드러내기보다 절제된 표정과 말투로 나비에의 성격을 표현하고 있다. 특히 소비에슈와 대립할 때는 단호한 태도를 유지하면서도 하인리와 함께하는 장면에서는 한층 부드러운 모습을 보여준다. 황후로서의 책임과 개인의 감정 사이에서 달라지는 인물의 태도가 연기의 주요 관전 요소다.동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 하는 '재혼 황후'는 원작 독자들에게 익숙한 나비에를 실사로 구현했다는 점에서도 관심을 모은 작품이다. 황후의 이혼과 재혼이라는 파격적인 설정에 궁중 권력 다툼과 로맨스를 결합했다.총 10부작으로 제작된 '재혼 황후'는 매주 수요일 2회씩 공개된다. 반환점을 넘어선 가운데 나비에와 하인리의 관계가 앞으로 어떻게 전개될지도 관심사다.앞서 '재혼 황후'는 공개 직후 배우들의 캐릭터 싱크로율을 두고 엇갈린 반응을 얻었다. 특히 황제 소비에슈를 연기한 주지훈은 원작과 다른 이미지와 어두운 안색으로 일부 시청자들의 지적을 받았다. 반면 신민아는 화려한 드레스와 장신구를 자연스럽게 소화하며 황후다운 분위기를 살렸다는 평가를 얻었다. 작품의 의상과 세트 등을 둘러싼 호불호가 이어지는 가운데, 신민아의 절제된 연기와 캐릭터 소화력은 긍정적인 반응을 이끌어내고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr