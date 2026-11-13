핑클 멤버 이효리가 근황을 전하고 있다. / 사진=이효리 SNS

사진=이효리 SNS

그룹 핑클 멤버 이효리가 화려함과 현실을 오가는 일상을 공유했다.이효리는 13일 자신의 인스타그램에 "안뇽~✋"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이효리가 본업 연예인으로서 스케줄을 소화하는가 하면 화장기 없는 수수한 얼굴로 요가 학원 원장으로서의 부업을 이어가고 있는 모습. 특히 스타일 변신 전과 후가 큰 차이를 보여 눈길을 끌었다.한편 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼했다. 이후 제주도에서 11년간 생활하다 2024년 하반기 서울 평창동으로 이사했다. 지난해 9월 서울 연희동에 요가원을 개원했다.이효리가 속한 핑클은 1998년 데뷔했다. '블루 레인', '내 남자친구에게', '영원한 사랑' 등을 발매하며 많은 사랑을 받았다. 최근 데뷔 30주년을 앞두고 약 2년간의 장기 프로젝트를 발표해 화제가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr