피원하모니 / 사진=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 새 앨범으로 자체 초동 판매량 기록을 경신했다.13일 한터차트에 따르면 피원하모니(기호, 테오, 지웅, 인탁, 소울, 종섭)의 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)은 발매 첫 일주일 동안 60만1391장이 판매됐다. 이는 피원하모니의 역대 앨범 가운데 가장 높은 초동 판매량이다.피원하모니는 지난 6일 앨범 발매 당일에만 54만장 이상을 판매하며 전작의 초동 기록을 넘어섰다. 같은 날 한터차트 일간 음반 차트와 써클차트 일간 리테일 앨범 차트에서 각각 1위를 차지했다. 써클차트 주간 리테일 앨범 차트에서도 11월 1일부터 7일까지 집계 기준 정상에 올랐다.해외 음악 플랫폼에서도 신곡을 알리고 있다. 이번 앨범의 수록곡들은 스포티파이와 애플뮤직, 타이달, 아마존 뮤직 등 주요 스트리밍 서비스의 신곡 플레이리스트에 포함됐다.지난 6일 발매된 'BLOW UP'은 피원하모니가 데뷔 때부터 이어온 히어로 세계관을 마무리하는 앨범이다. 영웅으로 돌아온 멤버들이 마지막 임무를 수행하는 이야기를 담았다. 동명의 타이틀곡은 자신의 한계를 넘어 앞으로 나아가겠다는 내용을 담고 있다.피원하모니는 13일 방송되는 KBS 2TV '뮤직뱅크'에 출연해 신곡 무대를 선보인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr