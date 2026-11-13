[사진제공='재혼 황후' 갈무리]

배우 한이수가 '재혼 황후'에서 신민아의 곁을 지키는 든든한 조력자로 분했다.한이수는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)의 시녀 '베르디' 역을 맡았다.극 중 베르디는 황후의 드레스 점검부터 연회 입장 순서를 꼼꼼히 읊기까지 주어진 임무를 빈틈없이 수행한다. 또, 나비에의 기분을 세심하게 살피며 가까운 거리에서 그를 보살피는 든든한 조력자 역할을 톡톡히 하고 있다.베르디는 궁 안팎의 소식에 호기심 가득한 천진한 모습을 보이다가도, 동료의 말실수를 재빠르게 제지하는 영민함을 보이기도 했다. 특히, 나비에가 복잡한 심경을 드러내자 "날씨가 너무 좋습니다"라며 바깥바람을 쐴 것을 권한다. 뿐만 아니라 매회 화려한 드레스를 완벽 소화하는 베르디의 우아한 자태 역시 주목받고 있다.한편, 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다. 총 10개의 에피소드로 구성된 '재혼 황후'는 매주 수요일 2편씩 공개되며 전 세계 시청자들과 만나고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr