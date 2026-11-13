티모시 샬라메, 풍성했던 머리 싹 밀었다…삭발 감행한 '듄3'

배우 티모시 샬라메가 트레이드마크인 곱슬머리를 밀고 삭발한 모습으로 돌아온다. 영화 '듄: 파트3'에서 절대 권력을 쥔 황제 폴로 변신하기 위해 과감한 외모 변화를 감행했다.오는 12월 16일 국내 개봉하는 영화 '듄: 파트 3'(감독 드니 빌뇌브)는 절대 권력을 상속받아 폭군이 된 폴(티모시 샬라메 분)과 그에 맞서는 사막의 전사 챠니(젠데이아 분)가 거대한 전쟁 속에서 대립하는 이야기를 그린다.공개된 스틸 속 티모시 샬라메는 기존의 긴 웨이브 헤어 대신 머리카락을 짧게 민 모습이다. 날카로운 눈빛과 굳게 다문 입술, 어두운 의상이 어우러져 이전 시리즈에서 보여준 소년 같은 분위기와는 사뭇 다른 인상을 준다.티모시 샬라메는 이번 작품에서 폴의 변화를 표현하기 위해 삭발을 감행했다. 전편의 결말로부터 19년이 흐른 뒤를 배경으로 하는 '듄: 파트 3'에서 폴은 우주의 절대 권력자로 군림한다. 사막에서 생존을 위해 고군분투하던 청년은 무자비한 성전을 이끄는 황제로 변모한다.캐릭터를 준비하는 과정에서는 할리우드의 전설적인 배우들에게서 영감을 얻었다. 영화 '지옥의 묵시록'에서 커츠 대령을 연기한 말론 브란도와 '다크 나이트'에서 조커 역을 맡은 히스 레저다. 티모시 샬라메는 두 배우가 보여준 강렬한 캐릭터 표현을 참고해 권력과 광기에 휩싸인 폴의 새로운 모습을 완성하고자 했다.폴과 챠니의 관계에도 변화가 찾아온다. 서로 영원한 사랑을 맹세했던 두 사람은 신념의 차이로 갈라서게 된다. 챠니가 폭군이 된 폴에게 맞서면서 두 사람의 대립은 작품의 주요 갈등으로 떠오른다.티모시 샬라메는 2019년 첫 번째 '듄' 촬영을 시작해 2025년 '듄: 파트 3' 촬영까지 6년간 폴을 연기했다. 멸문한 가문의 후계자에서 프레멘의 지도자로, 다시 우주를 지배하는 황제로 변화하는 인물의 여정을 함께했다.그는 영화 '콜 미 바이 유어 네임', '컴플리트 언노운', '마티 슈프림'으로 아카데미 시상식 남우주연상 후보에 세 차례 올랐다. '컴플리트 언노운'으로 미국배우조합상 남우주연상을, '마티 슈프림'으로 골든글로브 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상을 받았다. '웡카'와 '듄' 시리즈에서는 흥행 성과도 거뒀다.6년간 연기해 온 폴의 마지막 이야기를 앞두고 외모부터 연기까지 변화를 예고한 티모시 샬라메가 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'듄: 파트 3'는 오는 12월 16일 국내에서 전 세계 최초 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr