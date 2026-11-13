배우 주지훈이 '재혼 황후'에서 아내를 배신하는 황제 역을 맡아 쏟아지는 욕설까지 기꺼이 받아들이겠다는 반응을 보였다./ 사진=텐아시아 DB

배우 주지훈이 '재혼 황후'에서 아내를 배신하는 황제 역을 맡아 쏟아지는 욕설까지 기꺼이 받아들이겠다는 반응을 보였다. / 사진=유튜브 채널 '문명특급'

배우 주지훈이 '재혼 황후'에서 아내를 배신하는 황제 역을 맡아 쏟아지는 욕설까지 기꺼이 받아들이겠다는 반응을 보였다. / 사진=유튜브 채널 '문명특급'

배우 주지훈이 '재혼 황후'에서 아내를 배신하는 황제 역을 맡아 쏟아지는 욕설까지 기꺼이 받아들이겠다는 반응을 보였다.지난 12일 유튜브 채널 '문명특급'에는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'의 주연 배우 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연한 영상이 공개됐다.이날 MC 재재는 주지훈이 앞서 부산국제영화제 GV에서 관객들에게 "보시고 마음껏 욕해라"라고 했던 발언을 언급했다. 극 중 주지훈이 연기한 소비에슈는 황후 나비에(신민아 분)를 두고 라스타(이세영 분)에게 빠지는 인물로, 원작 팬들 사이에서도 대표적인 분노 유발 캐릭터로 꼽힌다.주지훈은 "원작 팬들이 소비에슈라고 부르지 않는다. '개비에슈'라고 부른다. 저는 받아들였다"고 털어놨다. 이를 들은 이세영이 "알고 계셨구나"라며 놀라자 주지훈은 "그럼"이라고 답해 웃음을 안겼다.재재 역시 원작 웹툰을 200화까지 봤다며 댓글마다 '개비에슈'라는 별명이 등장한다고 전했다. 이어 라스타에게도 '랍스타'라는 별명이 붙었다고 덧붙였다.주지훈은 첫 촬영부터 자신이 얼마나 많은 욕을 먹게 될지 직감했다고 밝혔다. 당시 소비에슈는 라스타를 감싸며 "사람에게 더럽다니"라고 말하는 장면으로 처음 등장했다. 주지훈은 "그때 깨달았다. '앞으로 내가 어떤 연기를 하게 될 것이며 어떤 온갖 욕을 받아먹을 것인가'를 처음 느낀 장면"이라고 회상했다.소비에슈가 나비에를 앞에 두고 라스타의 이름을 잘못 부르는 장면도 언급됐다. 신민아는 "더 열받는 건 자기가 실수하고 자기가 화낸다"고 지적했다. 이에 주지훈은 "그때도 느꼈다. 더 이상 발을 뺄 수 없는 깊은 구덩이로 들어왔구나, 늪에 빠졌구나 싶었다"고 말했다.다만 주지훈은 소비에슈의 입장에서 억울한 부분도 있다고 설명했다. 하인리(이종석 분)가 신년제에서 나비에에게 춤을 청한 장면을 두고 "제 입장에서는 제 권위에 대한 도전"이라며 "남의 집 안방에 들어와서 신발도 안 벗고 들어온 것"이라고 주장했다.이어 "대부분의 남자들이 약간 철이 없다. 좋게 말하면 아이 같다"며 "(나비에가) 사랑이면서 유일하게 내 속을 다 말하는 보호자 같은 존재이기도 하니까 헷갈리는 거다. 그래서 안 할 말이 나온다"고 캐릭터를 해석했다.한편 '재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에가 남편 소비에슈로부터 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국 왕자 하인리와 재혼을 요구하며 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지다. 지난 3일 디즈니+를 통해 공개됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr