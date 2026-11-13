ENHYPEN 'THE SIN : PARALLEL WORLD' NIGHT ver Concept Photo / BELIFT LAB

ENHYPEN 'THE SIN : PARALLEL WORLD' NIGHT ver Concept Photo / BELIFT LAB

보이그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)의 마지막 콘셉트 포토를 공개하고, 로맨틱한 '한밤중의 고백'을 예고했다.소속사 빌리프랩은 지난 11일 공식 SNS 채널을 통해 신보의 '나이트(NIGHT)' 버전 콘셉트 포토를 공개했다. 이번 콘셉트는 하루의 끝자락에서 특별한 누군가를 향해 진솔한 마음을 전하려는 멤버들의 순간을 포착했다.공개된 사진 속 정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키는 꽃다발과 풍선, 정성스레 준비한 선물 상자를 품에 안은 채 각자의 방식으로 설레는 고백을 건넨다. 은은한 조명이 깃든 밤을 배경으로, 멤버들은 여유로운 포즈와 다정한 눈빛을 선보이며 사랑에 빠진 순간의 순수한 두근거림과 진정성을 담아냈다.이번 'NIGHT' 버전 포토는 앞서 공개된 티징 콘텐츠들과 맞물려 다채로운 시선과 시간대 속에서 펼쳐지는 사랑의 단면을 완성했다. 특히 타이틀곡 '아이 원트 유[I Want You]'는 마치 육감처럼 본능적인 이끌림을 통해 서로가 운명임을 직관적으로 알아보는 순간을 노래한다. 두 사람이 서로 다른 세계에 속해 있을지라도 사랑의 본질은 변하지 않는다는 메시지를 담아, 타이틀에 명시된 '평행세계(Parallel World)' 서사를 감성적으로 이어갈 예정이다.엔하이픈은 차별화된 순차 공개 프로모션으로 컴백 화력을 극대화한다. 12일 오후 10시 'I Want You' 뮤직비디오 티저를 오픈한 뒤, 오는 13일 오후 11시 59분에 뮤직비디오 본편을 선공개하며 영상미를 먼저 선보인다.이어 11월 20일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 음원을 발매하고, 23일 낮 12시 피지컬 싱글 음반을 정식 출시할 계획이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr