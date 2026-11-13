크러쉬 콘서트 'CRUSH H♥UR' 포스터 / 사진=피네이션

가수 크러쉬(Crush)가 크리스마스에 단독 콘서트를 개최한다.크러쉬는 오는 12월 25일과 26일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 '2026 CRUSH CONCERT [CRUSH H♥UR]'(2026 크러쉬 콘서트 [크러쉬 아워])를 연다.13일 정오 공개된 공연 포스터에는 검은색 정장을 입은 크러쉬가 마이크를 들고 바닥에 누워 있는 모습이 담겼다. 느슨하게 맨 넥타이와 붉은색 배경이 특징이다.크러쉬는 매년 연말 단독 콘서트를 열어왔다. 지난해 12월에도 서울에서 'CRUSH HOUR' 공연을 진행했다. 올해는 크리스마스 당일과 다음 날 무대에 올라 관객들과 만난다.크러쉬는 지난달 21일 가수 아이유가 피처링에 참여한 디지털 싱글 '삐그덕 (Feat. 아이유)'을 발매했다. 직접 작사와 작곡에 참여한 이 곡은 사랑하는 과정에서 겪는 서툰 감정과 갈등을 다뤘다.최근에는 연인인 조이와 함께한 라이브 영상도 공개했다. 크러쉬는 지난 11일 자신의 유튜브 채널에 조이와 '삐그덕'을 함께 부르는 영상을 올렸다. 두 사람은 얼굴을 드러내지 않은 채 나란히 앉아 노래했고, 조이는 크러쉬의 반려견 두유를 품에 안고 있었다.크러쉬와 조이는 2020년 발표된 크러쉬의 싱글 '자나깨나'에서 처음 호흡을 맞췄다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 2021년 8월 열애 사실을 공식 인정했으며, 현재까지 공개 열애를 이어오고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr