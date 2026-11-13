허경환의 열애 의혹이 불거진다./사진제공=SBS

허경환의 열애 의혹이 불거진다./사진제공=SBS

설운도의 발언으로 허경환의 열애 의혹이 불거진다.15일 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 가요계의 두 거장 남진, 설운도의 데뷔 햇수를 합쳐 100년을 기념하는 ‘백 년 잔치’가 공개된다.허경환, 임원희는 트로트 가수 하루와 함께 남진, 설운도의 데뷔 도합 100주년을 축하하기 위해 모인다. 이들은 특별한 날인만큼 유기농 채소 수확부터 장수를 기원하는 장수면 뽑기, 백 년 돌상까지 야심 차게 준비한다. 이를 지켜보던 모벤져스는 “누가 장수면을 뽑아?”, “요리사가 하는 게 아니고?”, “되겠나?”라며 시작 전부터 걱정스러운 반응을 보인다.특히 남진, 설운도에게 제대로 대접하지 못할까 소녀 팬처럼 노심초사하는 모습으로 웃음을 자아낸다. 결국 불길한 예감은 현실이 된다. 장수면이 끊어지는 걸 시작으로 케이크에 불까지 붙으며 현장은 순식간에 아수라장으로 변한다.남진, 설운도의 소원을 이루어주는 ‘백 년 돌잡이’가 진행됐다. ‘저작권료 두 배’, ‘고척돔 콘서트’ 등 두 사람이 탐낼 만한 다양한 소원들이 등장한 가운데, ‘다시 태어나도 지금의 아내와 결혼’이라는 문구를 본 설운도는 “지금 대답해야 하냐”며 급격히 화가 난 모습을 보인다.남진이 아내에게 잡혀 산다는 폭로도 이어진다. 설운도는 “우리 아내 때문에 나도 힘들 때가 많지만 (남진) 형수님은 더 세다”고 비밀을 털어놓자, 남진은 기다렸다는 듯이 바로 인정한다. 심지어 남진은 아내와 관련된 ‘이 소원’을 보자마자 돌까지 집어 던지기에 이른다.허경환을 유심히 지켜보던 설운도는 “너 결혼식만 안 했지 여자 있잖아”라며 의미심장한 돌직구를 날린다. 예상치 못한 설운도의 발언에 귀까지 새빨개진 허경환의 모습에 스튜디오도 발칵 뒤집힌다. “진짜 있나 보다”, “웃으며 넘길 수도 있는데 얼굴이 너무 빨개지지 않았냐”는 폭발적인 반응이 쏟아지고, 허경환 모친도 “우리 아들 진짜 있나 보다”며 궁금해했다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr