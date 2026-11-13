박지현이 코쿤과 부산 모텔에서 단 둘이 뒤풀이를 즐긴다./사진제공=MBC
박지현이 코쿤과 부산 모텔에서 단 둘이 뒤풀이를 즐긴다./사진제공=MBC
코드쿤스트가 ‘모텔 프린스’ 박지현의 방에 깜짝 방문한다.

13일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 부산서 만난 ‘모텔 프린스’ 박지현과 코드쿤스트의 모습이 공개된다.
박지현이 코쿤과 부산 모텔에서 단 둘이 뒤풀이를 즐긴다./사진제공=MBC
박지현이 코쿤과 부산 모텔에서 단 둘이 뒤풀이를 즐긴다./사진제공=MBC
공개된 사진 속에는 코드쿤스트가 ‘모텔 프린스’ 박지현의 숙소에 방문한 모습이 담겼다. ‘MBC 대학가요제’의 MC로 스케줄을 마친 코드쿤스트가 ‘패션 제자’인 박지현과 저녁을 함께 보내기 위해 온 것. 박지현은 코드쿤스트를 위해 ‘부산의 맛’으로 차린 한상을 대접한다.

박지현과 코드쿤스트는 모텔의 작은 테이블에 마주 앉아 둘만의 뒤풀이를 즐긴다. 스케줄을 마친 후 항상 혼자서 시간을 보냈던 ‘모텔 프린스’ 박지현의 들뜬 모습이 눈길을 모은다. 코드쿤스트는 “트로트 무대를 실제로 본 게 처음”이라며 박지현의 무대를 본 소감을 전한다.

‘목포의 아들’ 박지현과 ‘인천의 아들’ 코드쿤스트가 뭉쳐 부산 바다 즐기기에 나선 모습도 공개된다. 이들의 바닷가를 거닐다 서로를 향한 마음을 표현한다고 해 어떤 이야기를 들려줄지 기대가 모인다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지