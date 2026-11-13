박지현이 코쿤과 부산 모텔에서 단 둘이 뒤풀이를 즐긴다./사진제공=MBC

박지현이 코쿤과 부산 모텔에서 단 둘이 뒤풀이를 즐긴다./사진제공=MBC

코드쿤스트가 ‘모텔 프린스’ 박지현의 방에 깜짝 방문한다.13일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 부산서 만난 ‘모텔 프린스’ 박지현과 코드쿤스트의 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 코드쿤스트가 ‘모텔 프린스’ 박지현의 숙소에 방문한 모습이 담겼다. ‘MBC 대학가요제’의 MC로 스케줄을 마친 코드쿤스트가 ‘패션 제자’인 박지현과 저녁을 함께 보내기 위해 온 것. 박지현은 코드쿤스트를 위해 ‘부산의 맛’으로 차린 한상을 대접한다.박지현과 코드쿤스트는 모텔의 작은 테이블에 마주 앉아 둘만의 뒤풀이를 즐긴다. 스케줄을 마친 후 항상 혼자서 시간을 보냈던 ‘모텔 프린스’ 박지현의 들뜬 모습이 눈길을 모은다. 코드쿤스트는 “트로트 무대를 실제로 본 게 처음”이라며 박지현의 무대를 본 소감을 전한다.‘목포의 아들’ 박지현과 ‘인천의 아들’ 코드쿤스트가 뭉쳐 부산 바다 즐기기에 나선 모습도 공개된다. 이들의 바닷가를 거닐다 서로를 향한 마음을 표현한다고 해 어떤 이야기를 들려줄지 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr