장나라와 김혜윤이 '굿파트너2'에서 호흡을 맞춘다. / 사진=SBS '굿파트너2' 3차 티저 영상 캡처

장나라와 김혜윤이 '굿파트너2'에서 호흡을 맞춘다. / 사진=SBS '굿파트너2' 3차 티저 영상 캡처

배우 장나라와 김혜윤이 '굿파트너2'에서 더 강력해진 사건들을 다룬다. 불륜과 폭력 등으로 갈등을 겪는 의뢰인들을 위해 나선다.오는 20일 첫 방송되는 SBS 드라마 '굿파트너2' 측은 13일 3차 티저 영상을 공개했다. '굿파트너2'는 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 함께 이혼 사건을 해결하는 이야기다. 시즌1에 이어 이혼 전문 변호사 최유나 작가가 극본을 맡았으며, 서민정 감독이 연출한다. 장나라와 김혜윤을 비롯해 표지훈, 박해진 등이 출연한다.공개된 영상은 차은경이 "이혼에 대해 생각해 보셨습니까?"라고 묻는 장면으로 시작한다. 이후 불륜과 폭력, 배우자와의 합의 없이 일방적으로 요구하는 오픈 메리지 등 다양한 이혼 사례가 등장한다. 부부 관계가 끝난 뒤에도 가족이라는 이유로 갈등이 이어지는 모습도 담겼다.특히 "배신은 항상 재발합니다. 절대 믿지 마세요"라는 대사가 등장해 눈길을 끈다. 차은경과 강혜성은 배우자의 배신으로 고통받는 의뢰인들의 사연을 듣고 해결책을 찾아 나선다.의뢰인들을 대하는 변호사들의 모습도 공개됐다. "아주 제대로 벌을 받아야 돼"라며 강경한 태도를 보이는가 하면, "어떻게 하고 싶으세요?"라고 물으며 의뢰인의 의견을 듣기도 한다. 각기 다른 사연을 가진 의뢰인들에게 차은경과 강혜성이 어떤 조언을 건넬지 관심이 모인다.이어 차은경은 "리봄엔 이혼의 모든 것이 있을 거예요. 각오해요"라고 말한다. 차은경과 강혜성을 비롯해 전은호(표지훈 분), 박태수(박해진 분)가 다양한 이혼 사건을 맡게 되면서 새로운 이야기가 펼쳐질 예정이다.최유나 작가는 시즌2의 핵심 주제로 가족과 성장을 꼽았다. 그는 "시즌 1을 사랑해 주셨던 시청자분들의 기대를 저버리지 않으면서도, 익숙함 속에서 새로운 재미를 만들 수 있는 이야기를 하고 싶었다"며 "더 다양하고 흥미로운 사건들을 통해 이혼뿐 아니라 관계와 성장에 대한 이야기를 한층 깊이 있게 다루고자 했다"고 설명했다.'굿파트너2'는 오는 20일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr