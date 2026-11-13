'천천히 강렬하게'가 3주차에 걸쳐 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

'천천히 강렬하게'의 티저 포스터가 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'천천히 강렬하게'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

배우 송혜교와 공유가 주연을 맡은 넷플릭스 '천천히 강렬하게'가 3주에 걸쳐 순차 공개된다. 총 22부작으로 제작된 이번 작품은 오는 12월 11일부터 크리스마스인 25일까지 세 차례에 나눠 시청자들을 만난다.13일 넷플릭스에 따르면 '천천히 강렬하게'는 12월 11일 파트1(1~8회)을 시작으로 18일 파트2(9~15회), 25일 파트3(16~22회)를 공개한다. 넷플릭스가 총 22개 에피소드를 3주에 걸쳐 선보이는 방식이다.'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 만연했던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 것 없이 성공을 꿈꾸며 치열하게 살아간 이들의 성장 이야기를 그린 작품이다. 노희경 작가가 극본을, 이윤정 감독이 연출을 맡았다.공개된 티저 포스터에는 민자(송혜교 분), 동구(공유 분), 민희(김설현 분), 석길여(차승원 분)의 모습이 담겼다. 민자는 "내가 돈 냄새 기막히게 맡는 거 봤을 건데. 돈이 있다고, 여긴"이라며 성공을 향한 욕망을 드러낸다. 동구 역시 "우리처럼 거칠게 살아온 놈들이 무서울 게 뭐 있어?"라며 거침없는 태도를 보인다.민희는 "내가 성공해야 네가 나를 안 버리지"라는 말로 민자와의 복잡한 관계를 암시한다. 당대 최고의 스타 작곡가인 석길여는 무대를 지휘하는 모습과 함께 "못 배운 내가 여기까지 왔을 땐 그냥 왔겠니?"라는 대사로 눈길을 끈다.함께 공개된 티저 예고편에서는 어린 시절부터 온갖 역경을 함께 겪어온 민자와 동구가 음반 산업에 뛰어드는 과정이 펼쳐진다. 두 사람은 노래에 재능이 있는 민희를 만나 새로운 도전에 나서지만, 연이어 예상치 못한 난관에 부딪힌다."무모한 시작. 무수한 도전. 딴따라, 그 강렬한 여정"이라는 문구와 함께 화려한 무대에 오르기 위해 고군분투하는 인물들의 모습도 공개됐다. 성공을 향한 욕망과 인물들 사이의 갈등이 작품의 주요 관전 요소가 될 전망이다.'천천히 강렬하게'는 '우리들의 블루스', '디어 마이 프렌즈', '괜찮아, 사랑이야' 등을 집필한 노희경 작가와 '커피프린스 1호점', '치즈인더트랩' 등을 연출한 이윤정 감독이 의기투합한 작품이다. 송혜교와 공유를 비롯해 김설현, 차승원 등이 출연한다.'천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 넷플릭스에서 첫 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr