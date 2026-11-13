민희진 / 사진=텐아시아 DB

그룹 아일릿(ILLIT)의 뉴진스(NewJeans) 모방 의혹을 두고 갈등을 빚어온 빌리프랩과 민희진 전 어도어 대표의 손해배상 소송이 1심 판결을 앞뒀다.13일 법조계에 따르면 서울서부지방법원 제12민사부는 이날 오후 5시 빌리프랩이 민 전 대표를 상대로 제기한 20억원 규모의 손해배상 청구 소송을 선고할 예정이다.분쟁은 2024년 4월 민 전 대표가 아일릿의 뉴진스 모방 의혹을 공개적으로 제기하면서 시작됐다. 당시 어도어 대표였던 민 전 대표는 아일릿이 뉴진스의 콘셉트와 안무, 데뷔 방식 등을 따라 했다고 주장했다. 이에 아일릿 소속사 빌리프랩은 해당 주장이 사실과 다르며 회사와 아티스트의 명예를 훼손했다고 반박했다.재판에서 빌리프랩은 민 전 대표가 근거 없는 모방 의혹을 퍼뜨려 아일릿의 활동에 피해를 줬다고 주장했다. 반면 민 전 대표 측은 두 그룹의 유사성을 지적하는 반응이 이미 온라인에서 나오고 있었으며, 뉴진스의 권익과 창작 윤리를 보호하기 위한 정당한 문제 제기였다는 입장을 유지했다. 민 전 대표는 빌리프랩의 대응으로 자신의 명예와 경제적 이익이 훼손됐다며 맞소송을 냈다.관련 형사 사건도 진행 중이다. 서울 용산경찰서는 지난달 1일 민 전 대표와 당시 어도어 부대표 2명을 업무방해 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 검찰에 송치했다. 경찰은 이들이 사실과 다른 모방 의혹을 제기해 빌리프랩의 업무를 방해하고 명예를 훼손한 혐의가 있다고 판단했다. 민 전 대표 측은 송치는 수사기관의 의견일 뿐 기소나 유죄 확정을 뜻하지 않으며, 과거 수사 결과와 관련 민사 판결의 취지에도 어긋난다고 주장했다.아일릿의 뉴진스 모방 의혹은 앞선 민사재판에서도 다뤄졌다. 지난해 10월 뉴진스 전속계약 유효확인 소송에서 법원은 아일릿이 뉴진스의 콘셉트를 복제했다고 인정할 증거가 부족하다고 판단했다. 지난 2월 민 전 대표와 하이브의 주식 매매대금 청구 소송에서는 민 전 대표의 의혹 제기를 의견이나 가치판단으로 보고, 주주 간 계약상 중대한 의무 위반에 해당하지 않는다고 판단했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr