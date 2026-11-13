황정리가 향년 81세의 나이로 세상을 떠났다. / 사진=황정리 SNS

홍콩 액션영화의 전성기를 이끈 배우이자 무술인 황정리 세계무술총연합회 총재가 세상을 떠났다. 향년 81세.13일 영화계에 따르면 황정리는 전날 오전 자택에서 쓰러진 채 발견돼 서울성모병원 응급실로 옮겨졌다. 이후 의식을 되찾지 못하고 숨을 거둔 것으로 전해졌다. 김진용 전 황정리세계무술총연합회 의장도 SNS를 통해 비보를 알렸다.1944년생인 황정리는 태권도 9단과 종합무술 10단의 실력을 갖춘 무술인이었다. 태권도 사범으로 활동하던 그는 1974년 영화 '돌아온 외다리'를 통해 배우로 데뷔했다. 이후 1976년 우쓰위안 감독의 '남권북퇴'에 출연하며 홍콩 영화계에 발을 들였다.황정리는 영화 '사형도수'(1978), '취권'(1978), '사망탑'(1980) 등 30여 년 동안 약 340편의 작품에 출연했다. 특히 화려한 발차기 액션으로 세계적인 명성을 얻었다.황정리는 세계적인 액션스타 성룡이 성공하는 데에도 중요한 역할을 한 것으로 알려졌다. 그는 홍콩 거리에서 술에 취한 사람을 보고 취권을 소재로 한 영화를 구상해 감독에게 제안했고, 그렇게 탄생한 영화가 '취권'이다. 당시 주연 배우를 물색하던 제작진에게 무명 배우였던 성룡을 추천한 인물 역시 황정리였다.황정리는 '취권'에 악역 염철심으로 직접 출연해 성룡과 호흡을 맞추기도 했다. 특히 두 사람이 선보인 화려한 발차기 대결은 홍콩 무술영화를 대표하는 명장면으로 지금까지 회자되고 있다.국내 영화와 방송계에서도 활동을 이어갔다. 1983년 개봉한 '광동살무사'에서는 감독과 주연을 맡았으며, 1995년 SBS 드라마 '모래시계'에는 무술감독으로 참여했다. 이후 세계무술총연합회 총재를 맡아 국내 무술의 발전과 국제 교류에도 힘을 쏟았다.고인의 빈소는 13일 서울성모병원장례식장 13호실에 차려질 예정이다. 발인은 오는 15일 오전 8시 50분이며 장지는 이천호국원이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr