김소현이 남편 손준호, 아들 주안 군과 함께 찍은 사진을 공개했다. / 사진=김소현 SNS

뮤지컬 배우 김소현이 생일을 맞아 남편 손준호, 아들 주안 군과 함께한 가족사진을 공개했다.김소현은 12일 자신의 SNS에 "HBD 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 생일 케이크와 축하 이벤트를 받은 모습이 담겼다. 김소현은 케이크와 뮤지컬 '스위니 토드' 포스터를 들고 환하게 웃고 있다.특히 남편 손준호, 아들 주안 군과 함께 찍은 가족사진이 눈길을 끌었다. 세 사람은 얼굴을 나란히 맞댄 채 카메라를 바라보고 있다. 어느덧 14세가 된 주안 군은 아버지와 똑 닮은 외모로 시선을 사로잡았다.한편 김소현과 뮤지컬 배우 손준호는 2011년 결혼해 이듬해 아들 주안 군을 얻었다. 주안 군은 과거 SBS 예능 '오! 마이 베이비'에 출연했으며 당시 상위 0.1% 영재로 알려져 화제를 모았다.이후 2024년 포스텍 영재기업인교육원에 합격하며 학업에서도 두각을 나타냈다. 지난해에는 세계청소년올림피아드에서 금상과 특별상, 카이스트 총장상을 받았다. 지난 7월에는 스위스 제네바 유엔 본부에서 청소년 대표로 연설하기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr