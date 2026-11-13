방송인 전현무가 식사 도중 바지에 뜨거운 짬뽕 국물을 쏟는 사고를 쳤다./ 사진=텐아시아 DB

13일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 20회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 배우 이현욱과 함께 서울의 숨은 맛집을 찾아 나선다. / 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획4’

방송인 전현무가 식사 도중 바지에 뜨거운 짬뽕 국물을 쏟는 사고를 쳤다.13일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 20회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 배우 이현욱과 함께 서울의 숨은 맛집을 찾아 나선다.이날 전현무는 이현욱에게 차가운 이미지에 대한 질문을 던진다. 이현욱은 "눈동자 색이 밝아서 날카롭게 보신다. 그래서 소시오패스 역할도 자주 했다"고 답한다. 이에 전현무는 이현욱과 같은 소속사인 배우 김남길에게 전화를 걸어 실제 성격을 묻는다.김남길은 이현욱을 두고 "눈이 매력적인 배우"라며 "숫기가 없다. 생김새가 다른 김남길이라고 보면 된다"고 설명한다. 이를 들은 이현욱은 "무슨 이상한 소리를 하시냐?"며 발끈해 웃음을 자아낸다.이후 세 사람은 전현무가 추천한 종로의 '모서리살' 맛집으로 향한다. 전현무는 골목길을 걸으며 "과거 기자 시절, 선배님들이 데리고 가던 곳이 딱 이런 느낌의 골목이었다"고 회상한다. 그러나 식당에 도착한 세 사람은 예상치 못한 상황을 맞는다. 사장님이 촬영을 정중하게 거절한 것. 이현욱은 "와, 리얼이네요"라며 당황한다.결국 전현무의 맛집 탐방은 이현욱의 단골집 방문으로 방향을 튼다. 이현욱은 10년 동안 다닌 은평구의 한 중식당을 소개하고, 세 사람은 유슬짬뽕과 꿔바로우를 주문한다. 갑작스럽게 단골집을 공개하게 된 이현욱은 은평구 주민들에게 미리 사과까지 건넨다.식사 중에는 뜻밖의 사고가 연달아 벌어진다. 이현욱이 갑자기 코피를 흘리기 시작한 것. 그는 급하게 휴지로 코를 막지만, 전현무는 "와, 이 모습이 웃겨야 되는데 멋지다"며 감탄한다.그러나 전현무 역시 사고를 피하지 못한다. 뜨거운 짬뽕 국물을 바지에 쏟아버린 것. 당황한 전현무는 "나 진짜 장가 못 갈 것 같다"고 탄식한다. 이현욱의 코피 소동에 이어 전현무의 짬뽕 사고까지 벌어지면서 식사 자리는 한바탕 소란스러워진다.한편 MBN·채널S '전현무계획4'는 13일 오후 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr