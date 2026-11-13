가수 하성운이 핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 5일부터 지난 11일까지 '핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 하성운이다. 하성운은 최근 JTBC 유튜브 콘텐츠 '같이 뛸 RUN희'에 출연해 전 축구선수 조원희와 함께 5km 러닝에 도전했다. 이날 하성운은 그룹 워너원의 데뷔 10주년을 앞두고 멤버들과 재결합을 논의 중이라고 밝혔다. 내년 3~4월 활동을 목표로 하고 있다면서도 구체적인 일정은 정해지지 않았다고 전했다. 지난 1월에는 디지털 싱글 'Tell The World'(텔 더 월드)를 발매했으며, 3월 KBS2 '불후의 명곡' 김광석 30주기 추모 특집에 출연하는 등 음악 활동도 이어왔다.2위에는 그룹 더보이즈의 현재가 이름을 올렸다. 현재가 속한 더보이즈는 지난 9월 새로운 음악 레이블 세븐에잇레코즈와 손잡고 9인 체제로 그룹 활동을 재개했다. 멤버들은 지난 9월 16일 MBC '아이돌 라디오 시즌4' 생방송에 함께 출연해 팬들과 만났다. 현재는 최근 자신의 SNS를 통해 패션 행사장에서 촬영한 사진을 공개하며 근황을 전하기도 했다. 앞서 현재는 주연, 선우와 스페셜 유닛을 결성해 디지털 싱글 'Tiger'(타이거)를 선보이는 등 그룹과 유닛 활동을 병행해 왔다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 여자 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 여자 트로트 가수는?', '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr