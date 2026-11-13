그룹 쥬얼리 출신 이지현이 시상대에 올랐다. / 사진=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 시상대에 올랐다. / 사진=이지현 SNS

최근 재직 중이던 미용실을 퇴사한 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 외부 시상식에 참석했다.이지현은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "아니 느닷없이 소개가"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이지현이 시상대에 올라 수상 소감을 말하고 있는 모습. 시상대에 오르기 전 이지현의 솔로곡 'Get it on, Put it on' 영상이 상영됐다. 영상 자막에는 '예상하지 못했다'고 적혀 있었다.영상 속 아나운서는 상영된 이지현의 솔로곡을 객석을 향해 소개했다. 이에 이지현은 "아나운서님의 정확한 발음이 얄궂게 느껴졌을 정도"라며 당황스러웠던 당시를 기분을 떠올렸다.앞서 이지현은 지난 10일 자신의 SNS를 통해 "자녀를 돌보기 위해 다니고 있던 미용실을 떠난다"며 퇴사 소식을 알렸다. 다만 "집에서 5분 거리에 있는 곳으로 근무지를 옮기기로 했으며, 새로운 매장에서는 모델 작업 위주로 활동할 계획"이라고 덧붙였다.한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 슬하에 1남 1녀를 키우고 있다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 8수 끝에 자격증 취득에 성공, 미용사로 전향했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr