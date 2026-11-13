KCM 아내, 결국 배우 데뷔했다…뉴진스 민지와 닮았다더니 "진짜 여주인공 될 줄이야"

가수 KCM의 아내 방예원이 남편의 신곡 뮤직비디오를 통해 첫 연기에 도전했다. / 사진=KCM SNS 캡처

가수 KCM의 아내 방예원이 남편의 신곡 뮤직비디오를 통해 첫 연기에 도전했다. 앞서 그룹 뉴진스 민지를 닮은 외모로 관심을 키웠던 그는 이번 작품에서 여자 주인공을 맡았다.KCM은 13일 자신의 SNS를 통해 아내가 출연한 신곡 '사랑하면'의 뮤직비디오 티저를 소개했다. 그는 "우리 와이프가 배우 데뷔한다고요? 평생 제 인생의 여주인공이었는데, 진짜 여주인공이 될 줄이야"라며 아내의 출연 소식을 알렸다. 이어 "처음이라 많이 떨렸을 텐데, 용기 내준 와이프에게 너무 고맙네요"라며 "연기에 도전한 아내에게도, 저에게도 참 특별하고 소중한 작품이 됐다"고 전했다.티저에는 방예원의 뒷모습을 비롯해 차분한 분위기 속에서 감정을 표현하는 장면이 담겼다. 방예원은 뮤직비디오의 여자 주인공으로 출연해 첫 연기를 선보인다. 신곡 '사랑하면'은 오는 15일 오후 6시 발매된다.방예원은 과거 회사원으로 근무했으며 일본에서 모델로 활동한 이력도 있다. 현재는 스킨케어 브랜드를 론칭하고 화장품 사업가로 활동 중이다. 과거 한국과 일본의 이중국적자였으나 KCM과 결혼한 뒤 한국으로 귀화한 것으로 알려졌다.KCM과 방예원은 지난 2012년 첫째 딸을 얻었지만, 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등 경제적인 사정으로 결혼식을 올리지 못했다. 이후 KCM은 채무를 모두 갚았고, 2021년 방예원과 혼인신고를 마쳤다. 두 사람은 2022년 둘째 딸에 이어 지난해 셋째 아들을 품에 안았다. 지난 10월 4일에는 뒤늦게 결혼식을 올리며 부부의 앞날을 축복받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr