라멘괴인 웅성이 '전착시'에 출연한다./사진제공=MBC

라멘괴인 웅성이 '전착시'에 출연한다./사진제공=MBC

지금까지 먹은 라멘만 3500그릇에 달하는 '라멘 괴인' 웅성이 남다른 집념의 일상을 공개한다.오는 15일 오후 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '전지적 집착 시점'(이하 '전착시') 2회에서는 라멘에 인생을 건 웅성의 하루가 그려진다. 국내외 수많은 라멘집을 섭렵한 그는 마니아들 사이에서 유명 인사로 통할 만큼 독보적인 지식을 자랑한다. 유튜브 구독자는 현재 약 2만명이다.이날 공개되는 일상에서 웅성은 이른 아침부터 라멘집 오픈런에 나선다. 가게 문이 열리기 전부터 16팀이 줄을 선 가운데 당당히 주문번호 1번을 차지한 그는 라멘이 나오기 전부터 셀프바에서 밥과 반찬을 세팅하며 남다른 내공을 보인다.본격적인 식사가 시작되자 웅성의 예리한 미각이 빛을 발한다. 육수의 향을 음미한 뒤 감칠맛을 분석하고, 다진 마늘과 후추를 차례로 곁들이며 맛의 변화를 즐긴다. 특히 오랜만에 찾은 라멘집의 육수에서 달라진 돼지뼈의 비중까지 단번에 알아채 사장에게 재료와 조리 방식에 관한 질문을 쏟아내며 감탄을 자아낸다.라멘 소품으로 가득 채워진 집 내부도 눈길을 끈다. 현관부터 라멘 관련 소품이 자리하고 있으며, 라멘 만화책과 쿠션, 키링은 물론 라멘을 연상시키는 침구까지 갖췄다. 평소 입는 옷 역시 대부분 라멘 티셔츠로 채워져 있다. 여기에 일본 여행에서 사 온 컵라멘과 서적, 소품까지 캐리어에서 끝없이 쏟아지며 진정한 '라멘 하우스'의 면모를 뽐낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr