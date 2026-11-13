/유튜브 채널 '에픽하이' 캡처

/유튜브 채널 '에픽하이' 캡처

그룹 에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)가 미국 하버드대학교와 스탠퍼드대학교를 방문해 학생들이 즐겨 찾는 음식점을 비교했다.에픽하이는 지난 12일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'에 '밥은 먹고 공부하니?'라는 제목의 영상을 게시했다.이번 영상에서 에픽하이는 미국 동부와 서부의 대표적인 명문대인 하버드대학교와 스탠퍼드대학교 주변 음식점을 찾았다. 앞서 타블로의 SNS 댓글에서 두 대학 주변의 맛집을 두고 의견이 엇갈리자 직접 비교에 나선 것이다. 고급 식당보다는 학생들이 수업이나 공부 중 간편하게 식사할 수 있는 곳을 방문하기로 했다.멤버들은 하버드대학교가 있는 보스턴을 방문해 투컷의 명문대에 대한 관심을 언급했다. 이들은 "보스턴에 공연하러 올 때마다 투컷이 하버드와 MIT를 보고 가야 한다고 하는데 실제로 다니는 사람보다 명문에 더 미친 사람은 처음 본다"고 농담했다.첫 번째 방문지는 하버드대학교 인근의 타코 전문점이었다. 멤버들은 원하는 재료를 직접 선택하는 주문 방식에 대해 "조합을 잘 모르면 흔한 맛이 나올 수 있다"고 평가했다. 이후 음식을 맛보던 중 미쓰라가 부리또 포장을 먹기 편한 형태로 자르자 다른 멤버들은 "먹는 쪽으로는 IQ가 200이다. IQ, EQ 말고 '잇큐(Eat-Q)'가 따로 있는 것 같다"고 말했다.이어 오랜 기간 영업해 온 피자 전문점을 방문했다. 에픽하이는 사각형 피자 세 종류를 주문해 맛을 비교했다. 타블로는 페퍼로니 피자가 아닌 채소 피자가 가장 인기 있는 메뉴라는 설명을 듣고 "요즘 대학생들의 건강에 대한 인식이 얼마나 올라갔는지 느껴진다"고 말했다.이후 에픽하이는 미국 서부의 스탠퍼드대학교로 이동했다. 첫 번째로 버거와 타코를 판매하는 식당에 들러 머쉬룸 버거, 김치 버거, 포케 사시미 투나 타코 등을 주문했다.멤버들은 음식을 맛본 뒤 한국의 외식 문화와 비교하기도 했다. 이들은 "비빔밤 같은 맛", "20여 년 동안 한국에 맛있는 수제버거, 타코, 피자집이 생겼다. 그래서 미국 현지 맛집에 와도 '왜 이렇게 인기가 많지?' 싶은 생각이 든다"는 반응을 보였다.다음으로 방문한 곳은 타블로가 스탠퍼드대학교 재학 당시 아르바이트했던 샌드위치 가게였다. 타블로는 과거 이곳에서 직접 샌드위치를 만들었다며 당시의 경험을 떠올렸다. 그는 음식 맛이 기대에 미치지 못한다면 후배들에게 한마디 하겠다고 농담했지만, 학창 시절 즐겨 앉았던 자리를 다른 학생들이 차지하고 있어 자리를 옮겨야 했다.샌드위치를 맛본 타블로는 "솔직히 내가 만들었을 때보다 지금이 비율도 좋고 더 잘 만드는 것 같다"고 평가했다. 미쓰라와 투컷도 앞서 방문한 식당의 버거보다 가격이 저렴하고 적당히 짭짤해 학생들이 먹기에 좋다는 의견을 내놨다.음식점 방문을 마친 에픽하이는 스탠퍼드대학교의 명소인 '크라잉 트리'도 찾았다. 타블로는 매표소 직원 역할을 맡아 상황극을 펼쳤다. 주변 관광객에게는 "BTS RM이 와서 앉아 있다 갔다"고 설명하며 즉석 안내에 나섰다.미쓰라는 크라잉 트리를 끌어안고 아들이 스탠퍼드대학교에 합격하기를 기원하기도 했다. 세 멤버는 대학 주변 음식점뿐 아니라 타블로의 학창 시절과 캠퍼스에 얽힌 이야기도 나누며 일정을 마무리했다.한편 에픽하이는 공식 유튜브 채널을 통해 다양한 자체 콘텐츠를 공개하고 있다. 내년 1월 22일부터 24일까지는 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr