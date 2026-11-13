이정신이 '보스의 노골적 취향'에 출연 중이다. / 사진제공=가딘미디어

이정신이 '보스의 노골적 취향'에 출연 중이다. / 사진제공=가딘미디어

그룹 씨엔블루의 멤버 겸 배우 이정신이 '보스의 노골적 취향'에서 소아과 전문의로 변신했다.이정신은 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'에서 소아과 전문의 문태경 역을 맡아 활약하고 있다. 문태경은 뛰어난 외모와 다정한 성격, 집안 배경까지 갖춘 인물로 병원 내에서도 높은 인기를 누리는 의사다.지난 11일과 12일 방송된 1~2회에서는 문태경이 의사 가운을 입고 처음 등장하는 모습이 그려졌다. 훤칠한 키와 단정한 차림으로 시선을 끈 그는 첫 등장부터 이은채(오세영 분)와 예상치 못한 상황에서 부딪히며 인연을 맺었다.두 사람의 만남은 한 번으로 끝나지 않았다. 이후에도 문태경과 이은채는 우연히 마주치는 상황을 반복하며 앞으로 펼쳐질 관계에 대한 궁금증을 높였다.특히 문태경은 이은채와 세게 부딪힌 상황에서도 상대방을 먼저 걱정하는 모습을 보였다. 당황스러운 순간에도 다정한 말투로 안부를 살피고 걱정 어린 눈빛을 보내며 배려심 깊은 성격을 보여줬다.이정신은 이러한 문태경의 매력을 자연스러운 표정과 말투로 표현했다. 의사 가운이 잘 어울리는 외적인 모습뿐 아니라 상대를 세심하게 살피는 태도까지 더해 캐릭터의 특징을 살렸다.첫 방송부터 이은채와 여러 차례 얽히며 인연의 시작을 알린 문태경이 앞으로 어떤 관계를 이어갈지 관심이 쏠린다.'보스의 노골적 취향'은 매주 수, 목요일 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr