이상순은 지난 9월 미주신경 기능 저하 진단을 받았다고 밝힌 바 있다. / 사진제공=JTBC

가수 이효리의 남편이자 뮤지션인 이상순이 건강상의 이유로 오래 서 있는 데 어려움을 겪는다고 밝혔다.12일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에는 밴드 페퍼톤스의 신재평과 이장원이 게스트로 출연했다. 이날 세 사람은 공연 방식과 관람 환경 등에 관해 이야기를 나눴다.페퍼톤스는 평소 관객들이 서서 즐기는 스탠딩 공연을 주로 진행한다고 설명했다. 다만 연말 공연에서는 좌석을 마련해 관객들이 앉아서 무대를 관람할 수 있다고 덧붙였다.이를 들은 이상순은 자신의 건강 상태를 언급했다. 그는 "스탠딩 공연이라고 하면 안 가려고 했다"며 "제가 건강 이슈로 서 있는 걸 힘들어한다"고 털어놨다.앞서 이상순은 지난 8월 미주신경 기능 저하 증상으로 라디오 진행을 잠시 중단한 바 있다. 당시 의료진으로부터 휴식과 안정이 필요하다는 권고를 받았다고 전했다.이상순은 자신의 SNS를 통해 "미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 설명했다. 이후 약 한 달간 휴식을 취한 뒤 지난달 DJ로 복귀했다.한편 이상순은 2013년 이효리와 결혼했다. 제주도에서 생활하던 부부는 2024년 서울로 이사했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr