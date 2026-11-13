오나미가 펜트하우스 테라스를 공개했다. / 사진='비보티비' 유튜브 캡처

오나미가 펜트하우스 테라스를 공개했다. / 사진='비보티비' 유튜브 캡처

코미디언 오나미가 7억 원 상당의 한강뷰 펜트하우스를 공개한 가운데 동료들과 즐거운 시간을 보냈다.지난 12일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '7억 원 펜트하우스 테라스에 텐트를 친다면? 나미&승희랑 한강뷰 시티 캠핑'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 송은이가 조승희와 함께 오나미의 집을 찾아 캠핑하는 모습이 담겼다.송은이는 아파트 단지로 들어서며 고개를 갸우뚱하던 것도 잠시, 오나미의 펜트하우스의 넓은 테라스를 보고 놀라워했다. 탁 트인 한강 야경과 시티뷰가 한눈에 내려다보이는 전경이 감탄을 자아냈다. 특히 은은한 조명과 설치된 의자, 난로 등이 실제 캠핑장을 방불케 해 기대감을 높였다. 조승희는 "여기가 여의도 불꽃놀이 명당"이라고 언급했다.송은이는 직접 텐트를 가져와 캠핑 분위기를 고조시켰다. 또 후배들을 위해 어묵탕을 끓이고, 상암동에서 사 온 꽃등심을 구우며 다정한 선배의 면모를 보였다. 세 사람은 캠핑 요리를 만들어 먹으며 캠핑을 만끽했다.송은이는 경치를 구경하더니 "도로가 엄청 얽혀서 이렇게 가고 저렇게 가는데 이 시선을 배경으로 여기는 너무 아늑하고 저기는 되게 분주하다"고 말했다. 세 사람은 화덕에 고구마를 구워 먹으며 캠핑을 마무리했다.오나미는 2022년 2살 연하의 전 축구선수 박민과 결혼했다. 최근에는 코미디언 오정태, 오지헌과 함께 혼성그룹 '오요테'를 결성해 가수로도 활동하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr