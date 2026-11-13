박수홍이 친형 부부와 5년 넘게 이어온 법적 공방에서 첫 민사 판결을 앞두고 있다. / 사진=텐아시아DB

박수홍이 친형 부부와 5년 넘게 이어온 법적 공방에서 첫 민사 판결을 앞두고 있다. / 사진=텐아시아DB

박수홍이 친형 부부와 5년 넘게 이어온 법적 공방에서 첫 민사 판결을 앞두고 있다. 98억 원에 달하는 손해배상 청구 소송의 선고가 두 차례 연기된 가운데, 법원이 어떤 판단을 내릴지 관심이 쏠린다.13일 서울서부지법 민사합의12부는 박수홍이 친형 박 모 씨와 형수 이 모 씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송의 1심 판결을 선고한다.당초 재판부는 지난 7월 10일 변론을 마무리하고 9월 11일 선고할 예정이었다. 그러나 선고기일이 10월 23일로 변경된 데 이어 한 차례 더 미뤄지면서 이날로 확정됐다. 이에 따라 박수홍은 변론 종결 약 4개월 만에 법원의 첫 판단을 받게 됐다.이번 소송은 지난 2021년 6월 시작됐다. 박수홍은 오랜 기간 자신의 매니지먼트를 담당해 온 친형이 회사 운영 자금과 개인 재산을 부당하게 사용했다며 형 부부를 상대로 116억 원의 손해배상을 청구했다. 약 20년간 발생한 정산 피해액을 추가로 반영해 청구액을 198억 원까지 높였다. 다만 재판 과정에서 청구 금액을 다시 조정하면서 현재 소송가액은 98억여 원으로 줄었다.별개로 진행된 형사재판은 지난 2월 마무리됐다. 대법원은 2011년부터 2021년까지 박수홍의 출연료와 소속사 자금 등을 빼돌린 혐의로 기소된 친형 박 씨에게 징역 3년 6개월의 실형을 확정했다. 형수 이 씨에게도 징역 1년에 집행유예 2년이 확정됐다.형사재판에서 친형 부부에 대한 유죄 판단이 확정된 가운데, 이번 민사소송에서는 박수홍이 청구한 손해배상액이 어느 범위까지 인정될지가 관건이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr