나윤권과 테이가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 나윤권이 과거 테이와 불거졌던 동성 열애설의 전말을 밝혔다. / 사진=케이윌 유튜브 채널 캡처

가수 나윤권이 과거 테이와 불거졌던 동성 열애설의 전말을 밝혔다. / 사진=케이윌 유튜브 채널 캡처

가수 나윤권이 과거 테이와 불거졌던 동성 열애설의 전말을 밝혔다. 두 사람이 함께 태국 여행을 다녀온 뒤 예상치 못한 소문에 휩싸였다는 그는 테이의 성전환 수술설까지 퍼졌다며 당시의 황당했던 상황을 떠올렸다.지난 11일 공개된 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 나윤권이 게스트로 출연해 테이와의 친분을 비롯해 과거 열애설에 얽힌 이야기를 전했다. 케이윌은 "우리나라에서 동성 스캔들로는 거의 제일 화제가 됐던 상황"이라며 두 사람의 열애설을 언급했다. 나윤권은 "저는 너무 충격적이었다. 기사가 왜 났을까요?"라며 당시 당혹스러웠던 심정을 털어놨다.나윤권은 테이가 라디오 DJ로 활동하던 시절 약 1년간 게스트로 출연하면서 가까워졌다고 설명했다. 그는 "당시 나나 형 모두 연예인 친구가 많지 않던 시절이었다. 둘 다 술을 못 마셔서 커피숍에서 2~3시간씩 수다를 떨다 새벽에 귀가하곤 했다"며 "고마우면서도 불쌍한 동생을 잘 챙겨주는 형이었다"고 회상했다.두 사람은 함께 태국으로 여행을 떠났다. 나윤권은 당시 해외여행 경험이 없었던 자신에게 테이의 소속사 대표가 태국에서 편하게 쉬다 오라고 제안했다고 밝혔다. 그러나 여행 중 예상치 못한 사고가 발생했다. 요트에서 태닝을 하던 테이가 잠이 들면서 전신에 2도 화상을 입은 것. 나윤권은 "갑자기 식은땀을 흘리더니 앞이 안 보인다고 했다. 화장실에서 구토하다가 쓰러졌다"며 "태국 병원에서 온몸에 붕대를 감았다. 걷지도 못해 공항에서 제가 휠체어를 끌고 들어왔다"고 설명했다.테이가 붕대를 감고 휠체어에 탄 채 귀국한 모습이 알려지면서 뜻밖의 소문으로 번졌다고 한다. 나윤권은 "항간에는 테이가 태국에서 성전환 수술받았다는 소문까지 돌았다"며 황당해했다. 이어 "그나마 기사가 나와서 다행이다. 만약 찌라시였다면 해명하기도 어려웠을 것"이라고 덧붙였다.케이윌 역시 당시 두 사람을 둘러싼 소문을 언급했다. 그는 "맨날 윤권이랑 뭐 하냐고 물어봤더니 진짜로 삐진 적이 있다"며 "테이 결혼할 때도 위장결혼 아니냐고 서로 그랬다"고 지인들 사이에서 오갔던 농담을 전했다.앞서 테이는 2012년 MBC '생방송 오늘 아침'에서 나윤권과의 동성 열애설을 직접 해명한 바 있다. 당시 그는 "술 담배도 안 하고 몇 년 동안 남자 친구들과 커피를 마시고 영화를 보며 어울려 다녔더니 그런 소문이 불거졌다"며 "절대 동성애자가 아니다"라고 선을 그었다. 태국 여행에 대해서도 "친구들과 태국 여행을 계획했는데 나윤권만 시간이 맞아서 둘이 여행을 갔다"며 "남자 둘이 여행을 가니 연인설로 와전됐다"고 설명했다. 이어 "여자라면 환장한다"고 너스레를 떨었다.테이는 2023년 비연예인 여성과 결혼했으며, 나윤권 역시 2024년 비연예인 여성과 백년가약을 맺었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr