정웅인과 도경완이 방송에서 경제적인 어려움을 털어놨다가 역풍을 맞았다. / 사진=텐아시아DB

정웅인과 도경완이 최근 방송에 출연해 경제적 어려움을 털어놨다. / 사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게', KBS2 '신상출시 편스토랑' 영상 캡처

아나운서 출신 방송인 도경완에 이어 배우 정웅인도 방송에서 경제적 어려움을 호소했다가 일부 누리꾼들의 비판을 받고 있다.지난 9일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 말미에는 배우 정웅인이 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 영상에서 정웅인은 이영자, 박세리, 김창옥과 마주 앉아 과거 가정사와 세 딸을 키우는 가장으로서의 고민을 털어놨다.정웅인은 어린 시절 어려웠던 집안 형편을 떠올렸다. 그는 "전 좀 불우했다. 그때는 아버지가 돌아가시면서 빚이 있었다는 걸 몰랐다"고 말했다. 이어 "가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다. 통장 잔고"라며 "우리 애들이 나를 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까"라고 토로했다. 딸들의 앞날을 걱정하던 정웅인은 끝내 눈물을 보였다.예고편이 공개된 뒤 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 가장으로서 느끼는 경제적 부담에 공감하는 의견이 있는 반면, 일부에서는 "아내는 골프 치러 다니던데"라며 정웅인의 발언에 의문을 제기했다.가족들이 SNS에 공개한 일상도 재조명됐다. 지난달 둘째 딸은 친구와 함께 다녀온 일본 여행 사진을 올렸으며 아내와 첫째 딸도 쇼핑몰에서 시간을 보내는 모습을 공개한 바 있다. 일부 누리꾼들은 이러한 생활 모습과 정웅인이 털어놓은 경제적 고민을 비교하며 비판적인 반응을 보였다.앞서 도경완도 경제적 어려움을 언급했다가 비판을 받았다. 그는 유튜브 채널 'SHW 생활인의 시계'에 출연해 세금을 낼 현금이 부족해 소장하던 명품 시계를 중고로 판매했다고 밝혔다. 당시 "돈이 없어 보릿고개였다"며 일과 유튜브 활동도 기대만큼 풀리지 않았다고 털어놨다.도경완은 지난달 22일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서도 경제적 사정을 공개했다. 주식 투자 수익률이 마이너스 40%에 달하고 통장 잔액은 25만 4795원이라고 밝혔다. 아내 장윤정이 집안의 주요 지출을 맡고 자신은 관리비를 부담한다며 전기와 수도 요금을 아끼려는 모습도 보였다.그러나 장윤정·도경완 부부가 2024년 서울 용산구 서빙고동의 펜트하우스를 약 120억 원에 매입한 사실이 재조명되면서 반감이 일었다. 일부 누리꾼들은 고가 주택에 거주하며 명품 시계를 수집해 온 도경완이 '보릿고개'를 언급한 것을 두고 이른바 '가난 코스프레'라고 비판했다. 논란이 이어지자 지난달 29일에는 한 민원인이 '신상출시 편스토랑' 해당 방송분에 대해 국민신문고를 통해 방송심의를 요청했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr